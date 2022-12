Tumori: gli oncologi sempre più attenti alla gestione dei sintomi

L’immunoterapia ha rivoluzionato negli ultimi anni la cura di alcuni tipi di cancro prima difficili da curare. Vi sono tuttavia ancora domande aperte, per esempio, su come e quanto l’efficacia di questi trattamenti possa essere influenzata da fattori quali terapie concomitanti o condizioni fisiche e psicologiche dei pazienti.

Uno degli studi presentati ad ASCO si è concentrato per esempio sull’uso del paracetamolo –comunemente utilizzato per contrastare il dolore nei pazienti oncologici – e sul suo potenziale impatto sull’efficacia dell’immunoterapia. Un gruppo di ricercatori francesi guidato da Alban Bessede, Chief Executive Officer delle ditta Explicyte & ImmuSmol, è partito da un’osservazione generale sul paracetamolo. Per quanto considerato sicuro, il farmaco è associato a una risposta immunitaria ridotta in caso di vaccinazioni. “Potrebbe quindi avere un impatto negativo anche in caso di immunoterapia per il cancro?” si sono chiesti. Stando ai risultati della loro analisi, gli esiti dei trattamenti di immunoterapia sono peggiori nei pazienti che assumono paracetamolo. Inoltre, in esperimenti con cellule in coltura, animali di laboratorio e con campioni di sangue di persone sane, gli autori hanno confermato l’influenza negativa del paracetamolo sulla risposta immunitaria. “L’uso di farmaci comuni come il paracetamolo potrebbe avere un impatto maggiore su efficacia e tossicità dell’immunoterapia rispetto a quanto osservato in precedenza per la chemioterapia” ha spiegato Margaret Gatty-Mays, dell’Ohio State University, commentando i dati. “Dobbiamo tenere in grande considerazione la polifarmacoterapia, ovvero l’uso contemporaneo di diversi tipi di farmaci, tanto comune nei pazienti oncologici” aggiunge, ricordando che i dati ottenuti dello studio fanno riflettere. Tuttavia, al momento restano ancora molte domande alle quali rispondere prima di modificare l’uso del paracetamolo nella pratica clinica oncologica.