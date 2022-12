Taxi a guida autonoma: Baidu presenta Apollo RT 6

Baidu svela l’ultima nata nella sua famiglia di auto a guida autonoma: il suo nome é Apollo RT 6, ha il volante staccabile ed è appositamente progettata per servizi taxi

Il colosso tecnologico Baidu Inc. (il cinese Google) ha appena presentato alla sua conferenza annuale l’ultima nata nella sua famiglia di auto a guida autonoma: il suo nome é Apollo RT 6, ha il volante staccabile ed è appositamente progettata per operare in un servizio di robotasse autonomo in Cina.

L’azienda ha annunciato che questi veicoli sono pronti per entrare in produzione e il suo obiettivo è di farli funzionare nella seconda metà del prossimo anno. Inoltre, ha rivelato che costeranno 250.000 yuan (poco più di 36.200 euro al cambio) per unità, quasi la metà di quanto costava ogni modello di generazione precedente.

Con questa strategia, Baidu cerca di superare la sua vasta concorrenza ed espandersi rapidamente in tutta la Cina, mentre il paese asiatico avanza le sue ambizioni di guida autonoma. L’amministratore delegato dell’azienda assicura che “in futuro, i viaggi in taxi autonomi costeranno” la metà di quanto costa prendere un taxi oggi.

Taxi autonomi in Cina: una realtà che potrebbe essere imminente



L’Apollo RT 6 è il nuovo veicolo a guida autonoma ammiraglia di sesta generazione di Baidu. È stato progettato specificamente per la guida autonoma, a differenza dei precedenti modelli presentati dal marchio, in cui la tecnologia di assistenza alla guida è stata adattata al design dell’auto.

In questo senso, la RT 6 si distingue per l’integrazione di una caratteristica unica: è dotata di volante rimovibile. Sebbene le normative cinesi attualmente impediscano alle auto senza volante di circolare su strade pubbliche, l’intenzione di Baidu è quella di far scomparire “in futuro” il volante rimovibile.

In merito alle poche specifiche tecniche che Baidu ha reso pubbliche per il momento sull’Apollo RT 6, fa notare che il veicolo è dotato di un massimo di 38 sensori, di cui otto LIDAR, 12 sensori ultrasonici, un radar a onde da 6 mm e 12 fotocamere, mappatura di precisione dell’ambiente da tutte le angolazioni. L’azienda assicura che l’RT 6 è dotato di un livello 4 di guida autonoma.

“Il veicolo raggiungerà le strade senza volante una volta che le autorità cinesi lo approveranno”, ha affermato il vicepresidente di Baidu Li Zhenyu, aggiungendo che la capacità di guida del nuovo RT 6 di Baidu “può eguagliare quella di un guidatore esperto con oltre 20 anni di “esperienza ”.

Sebbene Baidu sia una società tecnologica nota soprattutto per i suoi motori di ricerca e servizi pubblicitari online, negli ultimi anni ha investito molto nella guida autonoma e nell’intelligenza artificiale per le sue auto.

Ora, con la sua strategia di abbassare il prezzo unitario della sua robotaxi, l’azienda spera di aumentare significativamente il volume e di lanciare un’intera flotta di taxi a guida autonoma Apollo RT 6 in Cina, con corse convenienti per i clienti.

“Ci stiamo dirigendo verso un futuro in cui prendere un taxi taxi costerà la metà di prendere un taxi oggi”, ha detto Robin Li, CEO di Baidu.

Baidu ha annunciato che avvierà una prova su piccola scala con alcuni dei suoi Apollo RT 6 nella seconda metà del 2023. Questi saranno disponibili sulla piattaforma di trasporto a guida autonoma di Baidu, Apollo Go, in 10 città della Cina.

Questi includono Shenzhen, Shanghai e Pechino, dove sono già stati effettuati più di un milione di viaggi da quando il servizio è stato lanciato nel 2020, secondo Baidu.

L’azienda spera di aumentare gradualmente il proprio numero di risultasse dalle attuali 10.000 a 100.000 unità all’anno e, entro il 2030, prevede che l’Apollo RT 6 opererà in circa 100 città a livello nazionale.

Baidu, che nel 2017 ha lanciato il suo primo Apollo, è in testa alla lotta per la diffusione in Cina della diffusione dei veicoli autonomi, poiché già a fine aprile l’azienda aveva assicurato «di aver ricevuto da Pechino la licenza necessaria per iniziare operando con servizi di taxi completamente autonomi”.

I suoi principali rivali in questo settore sono attualmente Pony.ai (sostenuto da Toyota Motor), WeRide (che conta Nissan Motors tra i suoi investitori), AutoX (sostenuto dal colosso tecnologico cinese Alibaba) e Guangzhou Automobile Group.

Negli Stati Uniti , le corse in taxi senza conducente continuano – letteralmente – ad aumentare e aziende come General Motors e Google continuano a fare passi da gigante. Ad esempio, a San Francisco puoi già viaggiare in un taxi completamente autonomo , sicuramente dopo aver passato una lista d’attesa a causa della forte domanda.

Così, al di fuori del suo Paese natale, Baidu avrebbe Cruise (General Motors) tra i suoi concorrenti e, latentemente, Tesla, dal momento che l’amministratore delegato dell’azienda, Elon Musk, aveva già affermato in una conferenza di qualche mese fa “che l’azienda intende avviare produzione in serie del suo robotaxi senza volante né pedali nel 2024”.

Ha anche previsto che “un giro in robotaxi costerà presto meno di un biglietto dell’autobus”. Venendo da Musk, le scadenze potrebbero non essere rispettate.

D’altra parte, Waymo, la sussidiaria di Alphabet (società madre di Google) dedicata allo sviluppo di auto a guida autonoma, lo scorso anno ha presentato anche un robotaxi senza volante a Phoenix, in Arizona, e ha detto che prevede di “distribuire i suoi veicoli completamente autonomi” negli Stati Uniti.

Tuttavia, mentre lavorano sulle rispettive tecnologie, le case automobilistiche e le società tecnologiche di tutto il mondo stanno ancora aspettando il via libera dalle autorità di regolamentazione per distribuire tali veicoli nel mondo reale.