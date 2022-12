Su Airbnb aprono le prenotazioni per Hobbiton

Da oggi prenotazioni aperte per Hobbiton, la magica contea del Signore degli Anelli. Il viaggio nella terra di mezzo è ora su Airbnb

Dalle ore 22 del 13 dicembre prenotazioni aperte per Hobbiton, la magica contea del Signore degli Anelli. Il viaggio nella terra di mezzo è ora su Airbnb, che lancia la meta per festeggiare il 10° anniversario del film Lo Hobbit.

Per la prima volta in assoluto, i fan di tutto il mondo potranno esplorare le remote terre della trilogia e, accolti da Russell Alexander, vivere come Bilbo Baggins a Hobbiton, il set a cielo aperto dove sono state girate le trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit.

Immerso tra i pittoreschi pascoli della regione neozelandese di Waikato in una fattoria di 2.500 acri, le dolci e verdi colline della proprietà hanno una somiglianza straordinaria con La Contea descritta da J. R. R. Tolkien ne Il Signore degli Anelli e attirarono l’attenzione di Sir Peter Jackson, al tempo alla ricerca della location perfetta per i suoi film. Oggi, il luogo dove gli Hobbit hanno trovato casa ormai oltre due decenni fa, è pronto ad accogliere i viaggiatori.

IL SOGGIORNO A HOBBITON

Russell Alexander ospiterà tre soggiorni di due notti per un massimo di 4 persone ciascuno al costo di 10 dollari neozelandesi a notte, come omaggio al 10° anniversario del film ‘Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato’. Gli ospiti avranno l’esclusiva occasione di: soggiornare in un accogliente alloggio progettato appositamente dal direttore creativo delle trilogie Brian Massey. Avere accesso ad una personale Caverna per Hobbit, dove rilassarsi e sorseggiare un buon tè. In programma ecco: il degustare un banchetto a base di stufato di manzo, pollo arrosto, pane appena sfornato e molta, molta birra, oltre ovviamente a una Seconda Colazione e altri spuntini e ancora scoprire con un tour privato tutti i retroscena di Hobbiton.

LE REGOLE PER ENTRARE NELLA TERRA DI MEZZO

I fortunati che riusciranno a prenotare viaggio e soggiorno dovranno rispettare le regole della casa per cui: non è possibile organizzare ‘Una Festa Inaspettata’ – se non con Gandalf e il resto della compagnia. I piedi nudi sono concessi, ma solo se accuratamente lavati. È possibile portare con sé anelli magici, ma vanno tenuti segreti e al sicuro. Il parcheggio per i pony è presso il Pub del Drago Verde. Allontanarsi da soli tardi la sera è sconsigliato, a causa dei numerosi avvistamenti di troll dell’ultimo periodo. L’ingresso agli animali è vietato, fatta eccezione per Pickles, il gatto di Hobbiton. Mai prendersi gioco dei draghi.

“Per oltre due decenni abbiamo accolto all’Hobbiton Movie Set milioni di fan, ma mai nessuno ha avuto l’opportunità di trascorrere una notte nella Terra di Mezzo- ha dichiarato l’host Russell Alexander- Sono molto felice di condividere la bellezza di questo luogo e mettere su Airbnb questa location magica per gli appassionati di tutto il mondo”.

COME PRENOTARE

Hobbit, elfi, maghi e altre creature magiche potranno inviare una richiesta di prenotazione per uno dei tre soggiorni a partire da martedì 13 dicembre alle ore 22:00 CET al sito www.airbnb.com/hobbiton. I soggiorni sono previsti per il 2-4 marzo 2023, 9-11 marzo 2023 e 16-18 marzo 2023. Per inviare una richiesta di prenotazione, i viaggiatori devono avere un profilo Airbnb verificato, una serie di recensioni positive e avere più di 18 anni. L’alloggio è composto da una camera da letto con un letto matrimoniale, una con due letti singoli e può accogliere un massimo di quattro persone. I viaggiatori sono responsabili del proprio viaggio di andata e ritorno per Auckland, in Nuova Zelanda, mentre verrà loro offerto un trasferimento in auto di due ore dall’aeroporto alla proprietà.