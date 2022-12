Rai Movie omaggia Sophia Loren con “Una giornata particolare”

L’omaggio di Rai Movie a Sophia Loren con il capolavoro di Ettore Scola, “Una giornata particolare”, film tra i più amati degli anni Settanta italiani: ecco la trama

Vera e propria incarnazione perfetta del divismo italiano, amata dal pubblico italiano e mondiale, Sophia Loren è partita dal cinema popolare per raggiungere la fama internazionale, diretta da registi del calibro di Vittorio De Sica; Francesco Rosi; Mario Monicelli; Dino Risi; Ettore Scola; Sidney Lumet; Charlie Chaplin; George Cukor e Robert Altman. Un numero considerevole di premi di prestigiosi festival del cinema italiani e internazionali l’hanno consacrata come una vera stella del cinema.

Nella serata di martedì 13 dicembre su Rai Movie Sophia Loren è protagonista di due film d’autore e di un cortometraggio che offrono agli spettatori il versante drammatico e quello brillante della splendida attrice.

Si comincia alle 21.15 con il capolavoro di Ettore Scola, Una giornata particolare, film tra i più amati e completi sul piano cinematografico degli anni Settanta italiani. La “giornata” è il 6 maggio 1938: tutta Roma è in fermento per la visita di Hitler e l’incontro con Benito Mussolini; Antonietta, madre di famiglia e moglie di un fervente fascista, resta sola in casa e casualmente conosce un suo vicino, Gabriele, anche lui rimasto a casa. Quest’ultimo è un ex annunciatore dell’Eiar, destinato al confino perché sospettato di antifascismo e omosessualità. I due protagonisti, Loren e Mastroianni, l’autorevole delicatezza di Scola, la geniale e dettagliata fotografia di Pasqualino De Santis hanno procurato a questo film un posto d’onore nella storia del cinema.

Una giornata particolare (Italia, 1977) di Ettore Scola con Sophia Loren, Marcello Mastroianni, John Vernon

Alle 23.00 la serata di Rai Movie prosegue con “Voce Umana” di Edoardo Ponti: madre e figlio al lavoro insieme in un cortometraggio tratto dall’opera teatrale di Jean Cocteau. Voce umana è interpretato da Sophia Loren e diretto dal figlio di lei, Edoardo Ponti, che ha scritto la sceneggiatura insieme con Erri De Luca. Siamo a Napoli, nel secondo Dopoguerra, e Angela riceve una telefonata del suo amante che ha deciso di lasciarla. Cinepresa puntata sulla Loren, che con la sua interpretazione ha ottenuto proprio per questo corto un David di Donatello speciale.

Voce umana (Italia, 2014) di Edoardo Ponti, con Sophia Loren, Enrico Lo Verso, Virginia Da Brescia

Rai Movie conclude la sua serata di omaggio a Sophia Loren alle ore 23.30 riproponendo un ambizioso lavoro del 1967, realizzato da Francesco Rosi e scritto da quest’ultimo con Tonino Guerra, Raffaele La Capria e Giuseppe Patroni Griffi: “C’era una volta” s’ispira alle narrazioni del Pentamerone, capolavoro seicentesco di Giambattista Basile. Anche noto come “Lo cunto de li cunti”, il libro raccoglie cinquanta favole scritte da Basile in napoletano, ed è definito da Croce “il più artistico fra tutti i libri di fiabe popolari”. In questa versione diversi episodi si condensano intorno alle vicende e alle astuzie di Isabella Candeloro, la bella popolana interpretata dalla Loren, in un interessante incrocio fra commedia popolare e cinema neorealista.

C’era una volta (Italia, 1967) di Francesco Rosi. Con Sophia Loren, Omar Sharif, Georges Wilson.