Previsioni meteo 13 dicembre 2022: piogge al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 13 dicembre 2022: tempo stabile ma freddo al Nord e al Centro, piogge e temporali sulle regioni meridionali

Nuovo peggioramento meteo in vista sull’Italia dopo un avvio di settimana più asciutto. Dalla giornata di oggi, infatti, avremo il ritorno delle piogge a partire dalle regioni meridionali, in risalita poi già dalla serata verso quelle centrali. Tempo più stabile al Nord, ma caratterizzato da freddo e gelate mattutine. Sulla Pianura Padana si registrano infatti valori compresi tra 0 e -3°C, ma con punte anche di -5/-6°C.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS da giovedì un ciclone ricolmo di aria instabile investirà in pieno l’Italia portando tante piogge anche sotto forma di nubifragio specie sui settori tirrenici, soprattutto dalla sera. Se ciò venisse confermato è lecito aspettarsi una seconda parte di settimana molto perturbata su tante regioni con precipitazioni sopra la media e forti venti lungo le coste.

Intanto per oggi, martedì 13 dicembre 2022, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi ma con tempo per lo più asciutto, salvo isolati fenomeni sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo isolati fenomeni sulle Alpi occidentali con neve fino a quote collinari. In serata precipitazioni in arrivo al Nord-Ovest e Appennino settentrionali con neve fino a quote di pianura, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino cieli nuvolosi ma con tempo per lo più asciutto. Nessuna variazione attesa per le ore pomeridiane. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli nuvolosi, isolate piogge in arrivo sulla Toscana. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse, neve in Appennino oltre i 700-1200 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di instabilità con piogge sparse e neve sull’Appennino molisano oltre gli 800-900 metri, più asciutto sulla Sardegna. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .