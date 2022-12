“Nightmare Before Christmas”: in libreria il ricettario ufficiale

Nightmare Before Christmas: è in libreria il ricettario ufficiale. Quattro imperdibili manuali ricchi di ricette e consigli da regalarsi e regalare a tutti gli amanti del mondo Disney

Il Natale è alle porte e anche quest’anno Panini Comics fornisce l’assist giusto per scovare il regalo imperdibile per amici e familiari. Tra le molte proposte della casa editrice modenese, i manuali sono uno dei presenti più desiderati e più originali e, per le festività natalizie 2022, quattro proposte a tema Disney sono tra le più preziose e attese: Nightmare Before Christmas: Il ricettario ufficiale, Disney Villans: Il libro ufficiale di ricette perfidamente buone, Festeggia con Disney e Disney Princess Bakery. Questi quattro promettono di accontentare i gusti di tanti appassionati di cucina (e non solo): da chi ha appena iniziato a cucinare a chi vuole mettersi alla prova con ricette fantasiose.

I fan del capolavoro di Tim Burton non potranno che adorare Nightmare Before Christmas: Il ricettario ufficiale, che raccoglie oltre 50 prelibate ricette per organizzare feste “da urlo”. A ogni ricetta corrispondono dettagliate istruzioni per realizzare addobbi, omaggi per gli ospiti e divertenti attività per ben 4 feste a tema. Corredato da fotografie vivaci e modelli scaricabili gratuitamente per inviti, addobbi e creazioni fai da te, questo volume è una guida perfetta per creare un party indimenticabile e da brivido.

Prezzo: 35,00 €

Pagine: 192

Rilegatura: Cartonato

Formato: 20,5X25,5 cm

Interni: Colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

Da stuzzicanti antipasti a squisiti piatti principali fino a imperdibili dolci, questo ricettario ufficiale include ogni sorta di prelibatezza a tema Disney Villains. Streghe, stregoni ed esperti di pozioni di ogni livello apprezzeranno le oltre 50 deliziose ricette ispirati a cattivi iconici come Malefica, Capitan Uncino e Jafar, perfette per una festa di Halloween o per una maratona di film Disney in compagnia. Con grandi fotografie a colori, suggerimenti nutrizionali e utili consigli di cucina, Villains: Il libro ufficiale di ricette perfidamente buone è il modo perfetto per riunire amici e familiari nel regno dei cattivi Disney più temuti (…ma anche amati!).

Prezzo: 25,00 €

Pagine: 128

Rilegatura: Cartonato

Formato: 20,5X25,5 cm

Interni: Colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

Festeggia con Disney è la guida ufficiale per celebrare ogni occasione speciale con tutta la magia Disney. Dai compleanni ai barbecue, dall’addio al nubilato alla festa premaman, dai brunch alle serate in giardino… seguendo le istruzioni passo dopo passo sarà possibile pianificare e preparare il menù, apparecchiare la tavola e creare regali, giochi, playlist e inviti personalizzati.

Prezzo: 35,00 €

Pagine: 192

Rilegatura: Cartonato

Formato: 20,5X25,5 cm

Interni: Colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

Per le amanti del lieto fine, Disney Princess Bakery contiene oltre 60 fantastiche ricette ispirate alle principesse Disney, per celebrare un’occasione particolare o trasformare ogni giorno in un indimenticabile momento magico insieme a Belle, Biancaneve, Ariel e le protagoniste delle storie più amate. Dalle torte per gli eventi speciali ai biscotti, dagli snack salutari ai dessert di frutta fresca o agli spuntini mattutini, ogni pagina di questo manuale racconta una meravigliosa storia, con istruzioni semplici e consigli per preparare delizie da condividere con amici e famiglia.

Prezzo: 25,00 €

Pagine: 136

Rilegatura: Cartonato

Formato: 20,5X25,5 cm

Interni: Colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online