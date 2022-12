MSD e Moderna pronte a lanciare i vaccini anti-tumori

Dopo anni di collaborazione, MSD e Moderna stanno compiendo il passo successivo nella loro partnership per i vaccini contro il cancro

Dopo quasi sei anni di collaborazione, MSD e Moderna stanno compiendo il passo successivo nella loro partnership per i vaccini contro il cancro. MSD ha infatti esercitato l’opzione per lo sviluppo e la commercializzazione di mRNA-4157/V940.

MSD ha infatti optato per un accordo che consentirà di “sviluppare e commercializzare congiuntamente” uno dei vaccini antitumorali personalizzati di Moderna in combinazione con il farmaco di successo Keytruda (pembrolizumab), hanno annunciato mercoledì le aziende. Come parte dell’opzione, MSD pagherà a Moderna 250 milioni di dollari per far progredire la combinazione, e le aziende si divideranno equamente costi e profitti.

Eliav Barr, direttore medico dei Merck Research Laboratories, ha dichiarato in un discorso che l’accordo “si allinea alla nostra strategia di impatto sulle malattie in fase iniziale”.

L’opzione si basa su un accordo di collaborazione e licenza già esistente, stipulato originariamente nel 2016 e modificato nel 2018. Le due aziende svilupperanno e commercializzeranno insieme mRNA-4157/V940.

Per Moderna, l’opzione rappresenta un’altra strada verso il potenziale successo dopo che i suoi vaccini e booster Covid-19 hanno reso la biotech un beniamino del settore. Attualmente Moderna sta testando questo vaccino in uno studio di Fase II in combinazione con l’inibitore del checkpoint anti-PD-1 pembrolizumab di MSD nello studio KEYNOTE-942 come trattamento adiuvante per i pazienti con melanoma ad alto rischio. Lo studio ha arruolato 157 pazienti. I dati sono attesi per la fine dell’anno, ha dichiarato il presidente Stephen Hoge in un comunicato.

Dopo la resezione chirurgica, i pazienti sono stati randomizzati a ricevere 9 dosi di vaccino ogni tre settimane e 200 mg di pembrolizumab o il solo pembrolizumab ogni tre settimane per circa un anno, fino a quando la recidiva della malattia o la tossicità correlata alla terapia non li ha costretti a interrompere.

Pembrolizumab è stato scelto perché è lo standard di cura per questa popolazione di pazienti. L’endpoint primario è la sopravvivenza libera da recidiva. Gli endpoint secondari includono la sopravvivenza libera da metastasi a distanza e la sopravvivenza globale. La lettura dei dati è prevista entro la fine dell’anno.

I personalized cancer vaccine (PCV) sono sviluppati per stimolare il sistema immunitario in modo che le cellule del paziente stesso possano creare una risposta antitumorale specifica alla firma di mutazione del tumore. mRNA-4157/V940 è progettato per stimolare una risposta immunitaria generando risposte di cellule T basate sulla “firma mutazionale” del paziente.

“Con i dati previsti per questo trimestre sul PCV, continuiamo a essere entusiasti del futuro e dell’impatto che l’mRNA può avere come nuovo paradigma terapeutico nella gestione del cancro”, ha dichiarato Stephen Hoge, M.D., presidente di Moderna.

In base all’accordo, MSD pagherà a Moderna 250 milioni di dollari per l’opzione. MSD addebiterà il pagamento nel terzo trimestre di quest’anno e lo includerà nei suoi risultati finanziari non-GAAP. Le due aziende si divideranno equamente i costi e gli eventuali profitti nell’ambito dell’accordo globale.

“Questa collaborazione a lungo termine, che combina l’esperienza di MSD nel campo dell’immuno-oncologia con la tecnologia pionieristica dell’mRNA di Moderna, ha prodotto un nuovo approccio vaccinale su misura”, ha dichiarato Eliav Barr, responsabile dello sviluppo clinico globale, CMO, Merck Research Laboratories.

Moderna contro BioNTech

In aprile, John Haanen, del Netherlands Cancer Institute (NCI) di Amsterdam, Paesi Bassi, aveva presentato i dati dello studio di Fase I/II di BioNTech, attualmente in corso, sul proprio vaccino antitumorale a base di mRNA. BNT211, una terapia cellulare CAR-T, viene studiata in pazienti con tumori solidi avanzati.

BNT211 consiste in due prodotti farmaceutici: una terapia cellulare CAR-T autologa che ha come bersaglio l’antigene oncofetale Claudin-6 (CLDN6) e un vaccino a RNA amplificante le cellule CAR-T codificanti CLDN6 (CARVac). Utilizza la tecnologia mRNA-lipoplex di BioNTech, impiegata nei vaccini COVID-19 sviluppati con Pfizer. Le indicazioni tumorali comprendono il cancro ai testicoli, alle ovaie, all’endometrio, alle tube di Falloppio, il sarcoma e il cancro gastrico.

I dati dello studio presentati hanno dimostrato che 6 dei 14 pazienti valutabili hanno avuto una risposta parziale e 5 hanno avuto una malattia stabile con riduzione delle lesioni bersaglio. Oltre a dimostrare l’efficacia complessiva dell’obiettivo, i risultati hanno rappresentato un proof-of-concept della tecnologia mRNA al di fuori delle malattie infettive.

Oltre a mRNA-4157/V940, Moderna ha anche un vaccino contro il KRAS (mRNA-5671) e un vaccino contro il checkpoint (mRNA-4359), oltre ad altri nel settore oncologico.

BioNTech e Regeneron Pharmaceuticals stanno collaborando a un vaccino a base di mRNA per il melanoma avanzato, BNT111, che è in fase II. Alla fine dello scorso anno, la FDA ha concesso al vaccino la designazione fast-track sulla base dei “dati preclinici e clinici disponibili che dimostrano il potenziale di BNT111 nel superare le attuali limitazioni nel trattamento del melanoma inoperabile resistente alla terapia in stadio avanzato”.

Il futuro di Moderna

Sebbene le azioni di Moderna siano aumentate di circa il 10% in seguito alla notizia di mercoledì, il titolo della biotecnologia rimane molto al di sotto del suo picco pandemico. A un certo punto, la sua capitalizzazione di mercato sfiorava i 200 miliardi di dollari – più grande di Merck, AstraZeneca e Bristol Myers Squibb, e tre volte più alta di Regeneron.

Ma negli ultimi 13 mesi le sue azioni sono crollate di quasi il 70%, mentre il Covid-19 si allontana dalla mente degli americani e la diffusione dei richiami, in particolare per il vaccino bivalente mirato alla variante Omicron, rimane bassa. I vaccini antitumorali personalizzati sono solo uno dei settori in cui Moderna spera di fare centro: la biotecnologia sta infatti sviluppando vaccini a base di mRNA per l’RSV, l’influenza, il raffreddore comune e l’HIV, oltre ad altri candidati.

Resta da vedere quanto la tecnologia di Moderna possa essere applicata ad altri settori. I primi risultati del vaccino antinfluenzale non hanno impressionato, riproducendo risultati simili a quelli dei vaccini attuali con maggiori rischi per la sicurezza. Ma la scommessa da 250 milioni di dollari di Merck rappresenta, per lo meno, un’approvazione del fatto che la biotech ha una chance di successo.