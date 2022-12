Ilaria Rimoldi perde il lavoro a Gardaland per le foto sexy su Onlyfans

La modella veronese Ilaria Rimoldi pubblica foto sexy su Onlyfans e Gardaland non le rinnova il contratto dopo 2 anni di lavoro

Guadagni con Onlyfans? Non puoi lavorare in un parco divertimenti per bambini. È successo alla modella veronese Ilaria Rimoldi che fino a poco tempo fa aveva un contratto a tempo determinato nel parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, il famoso Gardaland.

Quando i suoi datori di lavoro hanno scoperto che guadagnava sulla piattaforma che pubblica contenuti sexy a pagamento, “mi hanno fatto presente che quella è una struttura per famiglie e che le mie foto su Onlyfans non si addicono all’immagine che il parco vuole dare all’esterno. Ho risposto che nel mio tempo libero faccio quel che voglio e non possono impedirmelo, ma che se volevano potevano alzarmi lo stipendio permettendomi di guadagnare la stessa cifra che mi garantisce quella mia seconda attività. Ovviamente hanno rifiutato – dice Ilaria a un’intervista rilasciata al Corriere Veneto e riportata dalla Dire (www.dire.it) –. Il mio stipendio era di circa mille euro e mi serviva un’entrata in più: tra affitto, auto, spesa e bollette, facevo fatica ad arrivare a fine mese”.

Da quel momento, come racconta la modella 25enne, è iniziato il declino: “È capitato che alcuni visitatori mi riconoscessero” e da parte dell’azienda “ogni pretesto serviva per mettermi in difficoltà: ad esempio mi sono ritrovata con l’orario di lavoro che, all’improvviso, è stato quasi dimezzato”. Gardaland non le ha più rinnovato il contratto e alla veronese va bene così: su Onlyfans “il primo mese ho guadagnato 600 euro, ma poi il numero delle persone che mi seguono è aumentato e a novembre sono arrivata a guadagnare 5mila euro“.