Helbiz entra nelle scuole con il progetto “Roma: One Tap Away”

Helbiz lancia “Roma: One Tap Away”: a partire dal Liceo Scientifico Antonio Labriola, il progetto coinvolgerà tutte le scuole superiori della Capitale

Collegare sempre di più le periferie con il centro città, riducendo la distanza sociale e fisica tra i numerosi quartieri della Capitale e affrontare i cambiamenti climatici, sono queste alcune delle sfide che vuole vincere non solo la città di Roma, ma anche Helbiz, società leader nel settore della micro-mobilità in sharing in Italia e nel mondo.

Infatti, proprio per promuovere un modo nuovo e sostenibile di vivere gli spazi urbani, soprattutto tra i più giovani, Helbiz lancia “ROMA: ONE TAP AWAY” il progetto che – a partire dal Liceo Scientifico “Antonio Labriola” – Lido di Ostia – coinvolgerà progressivamente tutti i ragazzi dell’ultimo anno delle scuole superiori dell’Area Metropolitana del Comune di Roma.

In particolare, il team di Helbiz effettuerà presso i Licei e gli Istituti superiori delle sessioni informative al fine di illustrare la normativa vigente in materia di micro-mobilità e le linee guida del nuovo avviso pubblico di Roma. Un’occasione per raccontare agli studenti gli interventi migliorativi del servizio e che prevederanno un’estensione della sua copertura in tutta la città, includendo principalmente le periferie, il divieto di guida ai minorenni e una presenza dei monopattini in sharing più ordinata nel centro cittadino, anche grazie all’individuazione di punti di parcheggio virtuali.

Attraverso infografiche a colori e di facile memorizzazione, i giovani potranno pertanto, avere a portata di mano i consigli per una guida sicura e più consapevole in monopattino, nonché essere edotti sulle novità introdotte dal nuovo bando per il servizio di noleggio di monopattini promosso dal Comune. L’obiettivo è di dar forma, insieme, a un vero e proprio “Circolo Virtuoso della Mobilità”.

“Roma: One Tap Away è la dimostrazione che è possibile creare sinergie semplici, efficaci e che generano buone pratiche nella vita di tutti i giorni. Crediamo che il progetto possa fornire ai giovani una chiave di lettura chiara e diretta sui temi, non solo dell’educazione civica stradale, ma anche della sostenibilità e dell’inclusione” – ha commentato Matteo Mammì CEO EMEA di Helbiz – “Ringraziamo tutte le scuole superiori della Capitale, che hanno accolto con entusiasmo la nostra idea e quelle che vi aderiranno. Un grazie particolare va al Liceo Scientifico “Antonio Labriola” – Lido di Ostia che si è reso disponibile a rivestire il ruolo di scuola-pilota: siamo convinti che questo rappresenti solo il primo passo per dar vita a collaborazioni sempre più durature, tese a portare benefici concreti sia agli studenti, sia alle comunità locali”.