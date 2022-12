Giuseppe Binetti in radio con “Vedi un’altra volta”

Dal palco dell’Ariston di Sanremo Rock il nuovo singolo di Giuseppe Binetti intitolato “Vedi un’altra volta”: una denuncia contro la violenza sulle donne

Cantautore, nato da una semplice cover band di Vasco Rossi, quello di Giuseppe Binetti è un progetto musicale di stampo pop rock. Nel corso degli anni ha prodotto due album pop rock (Solo Rock, Oltre il confine), un EP alternativo metal in lingua inglese (Dangerous) presentato nel DVD degli Iron Maiden (Iron Maiden – The Men Behind The Mask DVD RCO), ha duettato con una cantante canadese e ha conseguito la vittoria ad un programma di Italia1 Talent1, premiato dal braccio destro di Vasco Rossi Diego Spagnoli nel 2006. Finalista nazionale della 35° edizione di Sanremo Rock sul palco dell’Ariston con il brano “La libertà”, tratto dal nuovo EP omonimo uscito ad ottobre 2021.

Stop a qualsiasi forma di violenza. Giuseppe Binetti attraverso questa canzone denuncia e difende le donne vittime di uomini violenti. Gli stessi uomini che rappresentano per queste donne amore e favola a lieto fine, da principi azzurri si trasformano in aguzzini. Questa canzone nasce con l’intento di sostenere le associazioni come “Doppia Difesa” (fondata da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno) e per sostenere e proteggere le donne, perché ogni donna va difesa e va ascoltata. Ci si augura pene certe per tutti coloro che si macchiano di reati contro le donne, ed è ora di trovare una via, una soluzione. Spesso sentiamo parlare di parole come rispetto o educazione, ma generalmente la parola più comune quando si discute di violenza sulle donne è quella dell’ “indifferenza”. Ogni due giorni una donna viene uccisa, non possiamo rimanere Indifferenti, non possiamo ricordarlo solo il 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ma dobbiamo proteggerle sempre. Un grido d’allarme dichiarato quotidianamente anche dalla Fondazione “Doppia Difesa”:

Oggi è tempo che ritorni il colore per trovare fuori dal tunnel una via!