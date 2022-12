Ginevra Lamborghini rientra al Gf Vip ma Antonino fa una scelta clamorosa

Al Grande fratello Vip è arrivato il tanto atteso ricongiungimento tra Ginevra Lamborghini e Antonino. Ma l’hair stylist ha preso una decisione a sorpresa

Alla fine il tanto atteso ricongiungimento del Gin Tonic, come li hanno ribattezzati i fan del Grande Fratello Vip, è avvenuto: nella puntata del 12 dicembre Ginevra Lamborghini è rientrata nella casa dopo essersi negativizzata dal Covid e per accoglierla il padrone Alfonso Signorini ha chiamato Antonino Spinalbese, con cui l’ereditiera e sorella di Elettra aveva avuto una relazione molto speciale prima della sua espulsione per il caso Bellavia.

ANTONINO VUOLE GINEVRA, MA È DIFFIDENTE

Inizialmente, Signorini ha fatto credere ad Antonino che avrebbe potuto riunirsi con Ginevra solo lasciando la casa. Infatti, in una clip risalente al giorno dei saluti, proprio Spinalbese aveva detto che per Lamborghini sarebbe uscito dalla porta rossa. “Mi sono sempre fidato delle mie sensazioni e se mi dicono di seguire Ginevra io lo faccio senza problemi. Se mi fai ‘sti giochini qua…”, ha detto l’hair stylist rivolto al conduttore.

Nel frattempo Ginevra, che si era presentata al cospetto di Antonino senza proferire parola, ha detto: “Accetto l’invito, se mi inviti”. Fulminea la replica dell’uomo: “Ti ho invitato più volte. È una trappola, non mi fido“. A sciogliere i nodi ci ha pensato lo stesso Signorini, che ha spiegato ad Antonino che Ginevra sarebbe rientrata nella casa. “Ma resterà solo qualche giorno, quindi approfittane“, ha puntualizzato malizioso il conduttore.

L’INCONTRO TRA GINEVRA E ORIANA

A quel punto, Signorini ha chiesto ad Antonino di andare a nascondersi nel confessionale, mentre Ginevra tornava nella casa per confrontarsi con Oriana Marzoli. Appena l’influencer venezuelana ha visto Lamborghini, il suo commento è stato gelido: “Sarà contento Antonino…”. L’ereditiera l’ha quindi punzecchiata: “Abbiamo fatto cambio, io sono rientrata e lui è uscito”. Oriana, quasi in stato di shock, ha replicato incredula: “Ma state scherzando? No, non è vero…“.

SCINTILLE TRA GIAELE E GINEVRA

Non meno tensione si è respirata quando Signorini ha convocato anche Giaele. La ragazza ha salutato cordialmente Ginevra, che però le ha lanciato subito una stilettata: “Avrei tante cose da dirti”. Ma De Donà non si è fatta trovare certo impreparata: “Avremo tempo per parlare. L’ultima volta che sei uscita me ne ha dette di ogni dallo studio”. E intanto Oriana ha buttato lì con apparente disinteresse una domanda pesante come un macigno: “Stai ancora con il tuo ragazzo o ti sei lasciata?”.

LA SCELTA A SORPRESA DI ANTONINO

“Siete delle false, delle vipere”, ha commentato Signorini osservando il siparietto tra le tre donne, mentre Antonino se la rideva in confessionale. Ma poi è arrivato il momento in cui tutti i nodi vengono al pettine: il conduttore ha fatto uscire l’hair stylist, ricordandogli che aveva di fronte tre donne con cui ha avuto rapporti molto speciali, ognuno diverso dall’altro, nel corso della sua permanenza al Gf Vip.

“Devi fare una scelta, non sono ammesse soluzioni diplomatiche: vai dalla persona che ha un posto davvero speciale nel tuo cuore“, lo ha esortato Signorini. E Antonino non ci ha pensato su, porgendo la sua mano a Giaele, tra l’incredulità delle altre due donne. “Se non mi avesse scelta mi sarei arrabbiata molto”, ha commentato raggiante De Donà.

LA REAZIONE DI ORIANA E GINEVRA

“L’ha scelta perché la vede come amica, ma in realtà gli piacerebbe scegliere Ginevra. Non è stato sincero, continua a essere un ignavo“, è stata la reazione rabbiosa di Oriana. Mentre Lamborghini, sorridente sin da quando ha rimesso piede nella casa, ha cercato di essere più diplomatica: “Mica deve scegliere, non sono un regalo da scartare”. E Antonino ha lasciato aperta una porta per lei: “Avrò modo di recuperare”.