“De Gustibus” è la nuova collezione firmata Cettina Bucca

“De gustibus” è il tema ispirazionale della nuova collezione SS23 di Cettina Bucca. Con leggerezza e allegria caratterizza il “gusto” e l’aspetto dei look, rimanendo sempre fedele all’inconfondibile essenza stilistica e di identità del brand.

Il cibo pur essendo un bisogno primario e vitale dell’essere umano, va oltre la solita scontata funzione di carburante per il corpo poiché è anche beneficio, bellezza ed ispirazione.

Un gesto naturale come il mangiare diventa un gesto culturale, creando un momento che diventa un piacere sociale legato alla convivialità, alla condivisione dei pasti e alla conversazione che lo accompagna; quello stesso piacere che da necessità si è trasformato in conoscenza, in valorizzazione del cibo attraverso la sua elaborazione culinaria e cultura gastronomica.

Il consumo del cibo è l’espressione di scelte, di comportamenti, di atteggiamenti che sono stati definiti dagli individui nel corso della loro storia.

L’uomo vuole che il suo cibo non sia solo “buono da mangiare”, ma vuole anche, citando Lévi-Strauss, che sia “buono da pensare”, perché fra tutte le cose di cui ci nutriamo vi sono anche le idee.

La collezione esplora in maniera giocosa e leggera il tema che esprime la sua massima espressione negli abiti estivi, svolazzanti e leggeri.

Linee ampie, morbide oppure strizzate in vita da tagli strategici, capi adatti a tutte le personalità, colori vivacissimi e stampe piccole e grandi si mescolano tra di loro veicolando un unico messaggio: il cibo è fondamentale per restare in salute ed è prezioso per ciò che esso rappresenta.

La precisione e la sartorialità dei tagli vengono affiancate dalle esclusive stampe che rendono i tessuti personalizzati e dinamici, testimoniando l’artigianalità e la cura sartoriale che contraddistingue da sempre il brand.

I tessuti scelti sono naturali e in piccola parte anche riciclati, provenienti da aziende ecosostenibili e green.

I colori brillano luminosi e si armonizzano mescolandosi tra di loro in una briosa tavolozza.

La sensualità e la delicatezza delle linee caratterizzano i capi romantici dalla forte identità senza rinunciare al perfetto connubio fra confort ed eleganza, praticità e stile.

I foulard sono come sempre un must have e le loro stampe mostrano gli innumerevoli modi in cui possono essere indossati.