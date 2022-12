Arredamento: Caleida è la poltrona Mascheroni in cachemire e seta

Un Natale caldo, morbido e avvolgente. L’effetto “furry” conquista anche i complementi d’arredo con la poltroncina CALEIDA in cashmere e seta firmata Ludovica Mascheroni

La nuova poltroncina CALEIDA, firmata dall’azienda italiana Ludovica Mascheroni, specializzata in arredamento di alta gamma, è un concentrato di eleganza, comfort e alta artigianalità. I materiali impiegati sono preziosi e ricercati: la struttura è in acero, i dettagli in cuoio color cipria, il rivestimento è un mix di cashmere e seta lavorato con una speciale tecnica che restituisce un caldo e accogliente effetto “furry”. Un design dalle linee morbide, in particolare per lo schienale, che scorre sinuoso creando un effetto ondulato. Il cuscino rosa cipria è anch’esso realizzato in cashmere e seta effetto “furry”. Il gusto contemporaneo, la scelta del colore bianco, simbolo di purezza, quiete e serenità, l’equilibrio delle forme e il design soffice e invitante rendono CALEIDA un complemento d’arredo dall’aspetto avvolgente. Una poltroncina, da regalare o regalarsi in occasione del Natale, capace di trasmettere la sensazione di un caldo abbraccio. Come tutti gli arredi firmati Ludovica mascheroni, anche la nuova poltroncina CALEIDA è interamente realizzata a mano dagli artigiani dell’azienda.

Ludovica Mascheroni

Showroom e boutique

Via Gesù 13, Milano