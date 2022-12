Alimentazione della madre legata all’obesità dei bambini

Il consumo di alimenti ultra-elaborati da parte della madre sembra essere collegato a un aumento del rischio di sovrappeso o obesità nei figli

Il consumo di alimenti ultra-elaborati da parte di una madre sembra essere collegato a un aumento del rischio di sovrappeso o obesità nella sua prole, indipendentemente da altri fattori di rischio legati allo stile di vita, suggerisce uno studio statunitense pubblicato sul British Medical Journal.

«Il nostro studio mette in evidenza i potenziali benefici della limitazione del consumo di cibo ultra-elaborato tra le madri e le donne in età riproduttiva, per ridurre il rischio di sovrappeso nei loro figli» hanno scritto il primo autore Yiqing Wang e colleghi della Harvard Medical School e del Massachusetts General Hospital. «Tuttavia non devono essere trascurati i determinanti sociali della salute che potrebbero impedire alle donne di ridurre l’assunzione di questi alimenti».

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2020 erano in sovrappeso o obesi 39 milioni di bambini, con un aumento del rischio di malattie cardiache, diabete, cancro e morte prematura.

Gli alimenti ultra-elaborati, come snack confezionati, bibite, cibi già pronti da riscaldare e caramelle, sono normalmente presenti nelle moderne diete in stile occidentale e sono associati all’aumento di peso negli adulti. In precedenza sono stati collegati a una scarsa salute cardiovascolare nei bambini, ma non era stata chiarita la relazione tra la dieta materna e le conseguenze nei bambini.

Per colmare questa lacuna i ricercatori hanno analizzato due serie di dati, una per valutare l’effetto durante la gravidanza e una seconda che ha seguito i bambini dopo la nascita. Nell’analisi durante la gestazione sono stati valutati i dati di 2.790 madri e 2.925 bambini, evidenziando che l’assunzione di questi alimenti non era significativamente collegata a un aumento del rischio di sovrappeso e obesità nei bambini.

Più bambini obesi con una dieta materna poco salutare

In un’analisi separata sui risultati dopo la nascita sono stati utilizzati i dati del Nurses’ Health Study II (NHS II), uno studio in corso che tiene traccia dello stile di vita e della salute di oltre 100mila infermiere di età compresa tra 25 e 42 anni al basale. Dal 1991 le partecipanti hanno riferito ciò che hanno mangiato e bevuto, utilizzando ogni quattro anni questionari convalidati sulle abitudini alimentari. L’analisi ha inoltre considerato i dati del Growing Up Today Study (GUTS I e II), iniziato nel 1996 quando 16.882 bambini (di età compresa tra 8 e 15 anni) delle partecipanti al trial NHS II hanno completato un questionario iniziale su salute e stile di vita e sono stati monitorati ogni anno tra il 1997 e il 2001 e successivamente ogni due anni.

È stata presa in considerazione anche una serie di altri fattori potenzialmente influenti, noti per essere fortemente correlati all’obesità infantile. Questi includevano il peso della madre (BMI), l’attività fisica, il fumo, lo stato di vita (con il partner o meno) e l’istruzione del partner, nonché il consumo di cibo ultra-elaborato dei bambini, l’attività fisica e il tempo trascorso in condizioni di sedentarietà.

Durante un periodo medio di follow-up di 4 anni, i ricercatori hanno scoperto che il 12% dei bambini (2.471) aveva sviluppato obesità o sovrappeso e che il consumo di cibo ultra-elaborato di una madre era collegato a un aumento del rischio di obesità o sovrappeso nei suoi figli. Il gruppo con il consumo materno più basso (3,4 porzioni al giorno) ha visto un rischio inferiore del 26% (rischio relativo 1,26) rispetto al gruppo con il consumo materno più alto (12,1 porzioni al giorno).

«Con l’aumento del consumo materno di cibo ultra-elaborato è cresciuta l’assunzione di carboidrati, acidi grassi trans e sodio, mentre si è ridotto l’apporto di proteine ​​​​e la qualità generale della dieta valutata dall’Alternative Healthy Eating Index 2010» hanno osservato gli autori, facendo notare che, allo stesso modo, è diminuita anche la qualità generale della dieta dei figli ed è cresciuto il loro consumo di questi cibi (P<0,001).

In particolare è emerso che gli alimenti e il pane per la colazione ultra-elaborati erano associati in modo indipendente al rischio infantile di sovrappeso o obesità (RR per un aumento della deviazione standard = 1,1).

Rimuovere le barriere economiche e sociali per favorire una dieta migliore

Gli autori hanno fatto presente che non è chiaro il meccanismo alla base di questa associazione e che sono necessari studi futuri per confermare i risultati e comprendere i fattori in gioco. Fino ad allora, tuttavia, le madri potrebbero trarre beneficio da una minore assunzione di cibo ultra-elaborato. Per migliorare l’alimentazione delle donne e aiutare a ridurre l’obesità infantile, sarebbe utile rimuovere le barriere economiche e sociali e perfezionare le linee guida.

«Affrontare il problema delle barriere strutturali, finanziarie e sociali per favorire scelte alimentari sane è fondamentale per lo sviluppo di linee guida dietetiche realizzabili e responsabili per le donne in età fertile» hanno concluso.

Referenze

Wang Y et al. Maternal consumption of ultra-processed foods and subsequent risk of offspring overweight or obesity: results from three prospective cohort studies. BMJ. 2022 Oct 5;379:e071767.

