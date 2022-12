Previsioni meteo 12 dicembre 2022: maltempo residuo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 12 dicembre 2022: tempo più stabile al Nord, piogge e nevicate residue sulle regioni centro-meridionali

Nubi in diradamento con condizioni meteo in miglioramento sull’Italia dopo un weekend caratterizzato dal maltempo e dal ritorno del freddo. Nella giornata di oggi però i cieli più sereni specie al Nord favoriranno un raffreddamento radiativo nei bassi strati anche sul resto del nord ad avvio della prossima settimana. Mattina di oggi che vedrà infatti gelate diffuse sulla Pianura Padana con valori mediamente tra 0 e -3°C, ma con punte anche di -5/-6°C tra Emilia, basso Piemonte e pavese. Avremo ancora maltempo residuo al Centro e al Sud, prima di un nuovo e più intenso peggioramento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS una nuova perturbazione è attesa sull’Italia tra martedì e mercoledì, portando inizialmente nevicate a bassa quota anche su parte del centro. La perturbazione attesa ad inizio settimana, scivolerà al di sopra di masse d’aria fredde in arrivo tra domani e lunedì, favorendo inizialmente nevicate a quote di media-bassa collina tra Umbria e Toscana; possibili fiocchi fino a ridosso delle pianure nottetempo tra Romagna, Lombardia sudorientale e basso Veneto, ma da confermare.

Intanto per oggi, lunedì 12 dicembre 2022, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo isolati fenomeni sulle Alpi orientali con neve oltre i 1300 metri. In serata fenomeni in arrivo su Triveneto e Romagna. Pecipitazioni anche nella notte sugli stessi settori con quota neve in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino cieli nuvolosi con piogge e temporali sparsi, più intensi sul versante tirrenico. Nessuna variazione attesa per le ore pomeridiane. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse su tutte le regioni. Neve nella notte in Appennino fino a quote medie. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse, più intense su Campania e Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi anche intensi, più asciutto sulle regioni adriatiche. In serata si rinnovano condizioni di instabilità con piogge sparse e locali temporali sui settori tirrenici, migliora sulla Sardegna. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime in rialzo al Nord, stazionarie o in calo al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .