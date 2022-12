“Non te lo so dire” è il nuovo singolo di Laigs

Disponibile in rotazione radiofonica “Non te lo so dire” (Grey Light Records) il nuovo singolo di Laigs già online sulle piattaforme di streaming

“Non te lo so dire” racconta la fine di una storia d’amore, la rassegnazione al fatto che non ci sia più molto da fare per una relazione andata male contro il proprio volere: “Ti avrei rincorso in capo al mondo se me lo avessi chiesto, avresti dovuto salvarmi quando era il momento”.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Sapete quando ci troviamo in quelle situazioni nelle quali uno dei due sarebbe in grado di spaccare il mondo a metà solo per darne un pezzo all’altro, ma il problema è che l’altro non glielo ha mai chiesto, e il momento peggiore arriva quando chi spaccherebbe il mondo se ne rende conto e sa che l’altro non lo farebbe per lui, è qui che non puoi più salvare una persona, è qui che ti rassegni al fatto che le cose finiscono anche se vanno contro il tuo volere”.

Biografia

Davide Lagani in arte Laigs, classe 2001, canta e scrive canzoni dall’età di 12 anni. Sin da piccolo si approccia a svariati generi musicali, cosa che ha influenzato positivamente il suo percorso musicale. Nel corso dell’adolescenza la sua musica ha subito molti cambiamenti, passando dall’Emo-Rap, alla Trap, al Pop e al Punk.