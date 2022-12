“Italia. Viaggio nella bellezza” su Rai Storia racconta il Parco nazionale d’Abruzzo

Il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, festeggia un secolo di vita. Cento anni di storia, di natura protetta e di bellezza al centro del nuovo appuntamento con “Italia. Viaggio nella bellezza”, in onda in prima visione lunedì 12 dicembre alle 21.10 su Rai Storia. Un patrimonio nazionale unico nato grazie all’ iniziativa privata di alcuni uomini lungimiranti, inaugurato il 9 settembre 1922 e riconosciuto ufficialmente dallo Stato come Parco Nazionale con Regio decreto l’11 gennaio 1923.

Il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, denominazione che ha assunto dal 2001, ha sempre cercato nel corso della sua storia di coniugare con lo sviluppo umano la conservazione della natura e in particolare delle due sottospecie uniche che lo abitano, il camoscio appenninico e l’orso bruno marsicano. Nel corso degli anni il Parco è cresciuto molto aumentando l’estensione del suo territorio e moltiplicando gli obiettivi. Oltre allo scopo primario della conservazione della biodiversità, l’Ente parco si occupa oggi anche di promuovere le attività umane compatibili, l’educazione ambientale, la ricerca scientifica. Un percorso lungo un secolo, segnato anche da fasi difficili, come gli anni del miracolo economico quando la speculazione edilizia portò un attacco feroce al cuore del parco. Anni in cui furono lottizzati terreni demaniali e sacrificati 120 mila faggi per far posto a ville, residence e piste da sci. L’indignazione che ne seguì, tuttavia, fece da catalizzatore a una nuova e più moderna idea di sviluppo sostenibile, rispettoso della natura e dell’ambiente. Dal 2017, le foreste vetuste, preziose aree di riserva integrale al cui interno vivono gli alberi più vecchi d’Europa, sono entrate a far parte del Patrimonio dell’Umanità.

La popolazione dei camosci dell’Appennino è cresciuta da pochi individui a 3500 unità e può essere felicemente considerata fuori pericolo. Non altrettanto quella dell’orso bruno marsicano. Se ne contano appena 50 – 60 esemplari e il Parco dedica la maggior parte delle sue risorse alla difesa di questo animale per il quale si può fare ancora molto. E’ l’uomo, infatti, a rappresentare il maggior pericolo per l’orso bruno marsicano, le cui cause di morte sono in gran parte di origine antropica.

Conciliare la presenza su uno stesso territorio del turismo, delle attività agrosilvopastorali, da sempre fondamentali per queste popolazioni che un tempo praticavano la transumanza, e della fauna selvatica in libertà richiede un impegno quotidiano. Il parco sviluppa progetti life e mette in atto politiche di gestione a sostegno delle aziende locali, fornendo misure di prevenzione e indennizzi per i danni al bestiame arrecati dalla fauna selvatica. Senza mai dimenticare lo scopo principale per cui il Parco nazionale d’Abruzzo è nato cento anni fa: proteggere l’ambiente naturale.