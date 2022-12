Il Maestrale online con “La Cosa Più Naturale”

Il Maestrale torna sulla scena: nel videoclip di “La Cosa Più Naturale”, disponibile sugli store digitali, sono rappresentate 5 forme di amore

Disponibile su YouTube il videoclip de La cosa più naturale, ultimo singolo del collettivo mediterraneo di origine pugliese Il Maestrale su tutte le piattaforme digitali – distribuito da Artist First – e in radio. Il videoclip, diretto da Simona Valenzano mette in scena cinque forme di amore: il giovane amore di due ragazzi, l’amore di un nonno verso la propria nipote, l’amore tra due sorelle, l’amore tra due giovani donne e l’amore per il proprio mestiere e per la natura. Tutto ciò che è rappresentato all’interno del videoclip è un istante di vita.

Il brano rappresenta un esempio concreto di come il collettivo de Il Maestrale possa esplorare sonorità diverse e lontane da quelle della loro terra che sperimenta le sonorità mediterranee fondendole con l’afrobeat.

“Diversa dai primi due singoli, Genesi e Xanadu, La cosa più naturale porta in sé un ritmo sensuale ed esotico che condanna l’ascoltatore al movimento e a sottostare alle leggi di amore totale ed universale, poiché all’esterno di questa sfera nulla c’è. Tutto ciò è sintetizzabile nei versi finali su note colorate da un acquerello di samba mediterranea in cui l’amore si parifica ai movimenti più naturali di ogni essere vivente: il respiro della foglia, l’istinto animale, il lavoro e, quindi, l’intelletto umano”– Il Maestrale.

CREDITS

Musica: Alessandra Valenzano

Testo: Maria Gesualdo, Alessandra Valenzano e Nicholas Palmieri

Produzione: Alex Grasso

Master: Giovanni Versari

Regia: Simona Valenzano

Fotografia : Antonio Gentile

Montaggio: Alice Palumbo

bio

Il Maestrale fonde la musica pop rock ed elettropop con l’etnicità delle sonorità mediterranee: vi è un filo rosso che si lega alla tradizione della Puglia, ma che non rinuncia a sperimentare sonorità dal mondo.

Il Maestrale ripercorre radici antiche e immerse nella tradizione: questi uomini e queste donne, nati dalle sponde del mar mediterraneo, si mescolano al mondo portando alta la bandiera della loro terra natìa.

In questi mesi dalla nascita del collettivo sono successe cose belle: le canzoni sono state apprezzate dal MEI meeting, il quale ha definito tale genere musicale come “mediterraneo post moderno”.

Le loro canzoni hanno ricevuto altresì pubblicazioni da parte di RockIt, il Quotidiano Italiano, la Gazzetta del Mezzogiorno, Radio 2 Indie, Euromusica. Infine, il loro secondo singolo, Xanadu, è stato scelto da Radio 2 Indie per la playlist mensile.