“Fotonica in gioco”: riparte il concorso per studenti

C’è tempo fino a febbraio per partecipare a “Fotonica in gioco” dell’Istituto di fotonica e nanotecnologie del Consiglio nazionale delle ricerche

Nell’ambito delle iniziative per la divulgazione scientifica e la promozione della conoscenza, l’Istituto di fotonica e nanotecnologie del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ifn) lancia la quarta edizione del gioco “Fotonica in Gioco”: un concorso a premi aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori italiane il cui tema quest’anno è “guardare oltre”.

Nel mondo complesso in cui viviamo è importante imparare a “guardare oltre”, oltre l’apparenza e la superficie, per entrare in profondità e superare i limiti attuali della nostra conoscenza, esplorando lo spazio, gli oceani e i continenti, le leggi della fisica, i meccanismi della vita, la mente, la creatività. In questo viaggio oltre i confini, si va anche alla ricerca di risposte – tecnologiche, umane e sociali – alle grandi sfide contemporanee, come i problemi legati all’energia, i cambiamenti climatici, l’uso delle risorse, le disuguaglianze, la democrazia, la disinformazione.

Lo scopo della competizione è creare un gioco da tavolo originale che racconti la scienza in modo divertente. In palio un premio di 600 euro per ogni squadra finalista, da spendere per attività culturali e didattiche, e la partecipazione alla premiazione finale durante il prestigioso Premio Archimede per autori di giochi da tavolo, che si svolgerà a Venezia nel settembre 2023.

Date importanti:

Dal 15 settembre 2022 – Inizio del concorso e apertura delle preiscrizioni (non vincolanti ma importanti per ricevere informazioni ed aggiornamenti).

28 febbraio 2023 – Data ultima per la consegna dei prototipi

Maggio 2023 – Proclamazione dei tre giochi finalisti

Settembre 2023 – Premiazione finale a Venezia

