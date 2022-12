Esofagite eosinofila: remissione istologica nei bimbi con dupilumab

La maggior parte dei bambini con esofagite eosinofila trattati con dupilumab ha raggiunto la remissione della malattia istologica alla settimana 16

La maggior parte dei bambini con esofagite eosinofila trattati con dupilumab (fino al 68% con una dose più alta) ha raggiunto la remissione della malattia istologica alla settimana 16. Sono gli ultimi risultati positivi di uno studio di fase 3 presentati durante la United European Gastroenterology (UEG) Week 2022. Tale studio ha valutato l’uso sperimentale di dupilumab nei bambini di età compresa tra 1 e 11 anni con esofagite eosinofila attiva (EoE).

Questo è il primo e unico studio di fase 3 a mostrare risultati positivi in ​​questa popolazione di pazienti; non ci sono attualmente trattamenti approvati specificamente indicati per i bambini di età inferiore a 12 anni con EoE

Nel maggio 2022, dupilumab 300 mg settimanalmente è stato approvato dalla FDA per il trattamento dell’EoE in persone di età pari o superiore a 12 anni, con un peso di almeno 40 kg.

“L’esofagite eosinofila influisce sulla capacità fondamentale di mangiare di un bambino, che è particolarmente critica nella prima infanzia quando un sano aumento di peso è vitale per la salute e lo sviluppo a lungo termine”, ha affermato Mirna Chehade, del Mount Sinai Center for Eosinophilic Disorders, Icahn School of Medicine a Mount Sinai, New York e principale autore dello studio.

“Questi dati di fase 3 supportano il potenziale di dupilumab di ridurre il danno esofageo, causato in parte dall’infiammazione di tipo 2 sottostante, e hanno mostrato la remissione della malattia istologica e segni di aumento di peso che incidono sul percentile di crescita per quei bambini che assumevano dupilumab a dosi più elevate”.

Come presentato alla UEG Week 2022, dupilumab ha portato a miglioramenti significativi nella misura di efficacia primaria per i gruppi di dose più alta (n=37) e più bassa (n=31) a 16 settimane nello studio randomizzato, controllato con placebo di fase 3.

Tra i bambini trattati con dupilumab, il 68% dei pazienti con una dose più alta e il 58% dei pazienti con una dose più bassa ha raggiunto l’endpoint primario di una significativa remissione istologica della malattia, rispetto al 3% del placebo (entrambi p<0,0001). I bambini con il regime a dose più alta hanno anche sperimentato miglioramenti significativi nei risultati endoscopici anormali del loro esofago, con una riduzione di 3,5 punti rispetto a un aumento di 0,3 punti per il placebo (p<0,0001).

Sintomaticamente, una dose maggiore di dupilumab ha portato a un miglioramento numerico della proporzione di giorni in cui i bambini hanno manifestato sintomi della malattia rispetto al basale, come riportato dai loro caregiver, rispetto al placebo, sebbene non statisticamente significativo.

Inoltre, è stata presentata un’analisi esplorativa prespecificata che ha rilevato che una dose maggiore di tale farmaco ha portato a un aumento del 3,09 percentile del peso corporeo per il percentile di età rispetto al basale, rispetto a 0,29 per il placebo.

I risultati di sicurezza sono stati generalmente coerenti con il profilo di sicurezza noto di dupilumab nella sua indicazione EoE approvata per bambini e adulti di età pari o superiore a 12 anni che pesano almeno 40 kg.

Per il periodo di trattamento di 16 settimane, i tassi complessivi di eventi avversi (AE) sono stati del 79% (dose più alta n=27/37, dose più bassa n=26/30) per il farmaco e del 91% (n=31/34) per placebo.

Gli eventi avversi più comunemente osservati con dupilumab (≥5%) rispetto al placebo includevano COVID-19 (dose più alta n=5/37, dose più bassa n=9/30, placebo n=0/34; tutti i casi erano lievi o moderati e non portavano all’interruzione dello studio), rash (dose più alta n=3/37, dose più bassa n=3/30, placebo n=2/34), cefalea (dose più alta n=1/37, dose più bassa n=4/30). , placebo n=1/34), gastroenterite virale (dose più alta n=4/37, dose più bassa n=0/30, placebo n=1/34), diarrea (dose più alta n=2/37, dose più bassa n= 2/30, placebo n=1/34) e nausea (dose più alta n=1/37, dose più bassa n=3/30, placebo n=0/34).

I tassi di interruzione del trattamento a causa di eventi avversi prima della settimana 16 erano dello 0% (dose più alta n=0/37, dose più bassa n=0/30) per il farmaco in studio e del 6% (n=2/34) per il placebo.

Il potenziale utilizzo di dupilumab nei bambini con EoE di età compresa tra 1 e 11 anni è attualmente in fase di sviluppo clinico e la sicurezza e l’efficacia non sono state valutate da alcuna autorità di regolamentazione.

Informazioni sull’esofagite eosinofila

L’EoE è una malattia infiammatoria cronica che danneggia l’esofago e ne impedisce il corretto funzionamento. I risultati osservati con dupilumab negli adulti e nei bambini con EoE dimostrano che IL-4 e IL-13 sono fattori chiave e centrali dell’infiammazione di tipo 2 alla base di questa malattia.

Nei bambini, i sintomi comuni di EoE includono reflusso acido, vomito, disturbi addominali, difficoltà a deglutire e mancanza di crescita. Questi sintomi possono influire sulla crescita, sull’aumento di peso e sullo sviluppo e possono causare paura e ansia legate al cibo che possono persistere fino all’età adulta.

Gli aggiustamenti della dieta, che spesso includono l’eliminazione di molti alimenti, sono il trattamento standard per l’EoE, così come l’uso di trattamenti non approvati per la malattia nei bambini. Questi includono inibitori della pompa protonica, corticosteroidi topici ingeriti o, nei casi più gravi, un sondino per alimentazione, che può essere utilizzato per garantire un corretto apporto calorico e aumento di peso.

Dei circa 21.000 bambini di età inferiore ai 12 anni negli Stati Uniti attualmente in cura per EoE, circa 9.000 non rispondono in modo soddisfacente al loro attuale regime di trattamento e potenzialmente richiedono una terapia avanzata.

Informazioni sullo studio di fase 3

Lo studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo ha valutato l’efficacia e la sicurezza di dupilumab nei bambini di età compresa tra 1 e 11 anni con EoE, come determinato da misure istologiche, endoscopiche e riportate dal paziente o dal caregiver.

Al basale, il 98% di questi pazienti presentava almeno una malattia infiammatoria di tipo 2 coesistente come allergia alimentare, rinite allergica, asma e dermatite atopica.

I pazienti hanno ricevuto il farmaco per via sottocutanea a una dose più alta o a un regime di dosaggio più basso in base al loro peso (da ≥5 kg a <60 kg) per un periodo di 16 settimane, a quel punto sono stati valutati tutti gli endpoint. La frequenza di somministrazione variava tra ogni due settimane e ogni quattro settimane, in base al peso.

L’endpoint primario era la remissione istologica della malattia.

Gli endpoint secondari includevano reperti endoscopici anormali (EoE Endoscopic Reference Score [EoE-EREFS] su una scala 0-18), nonché cambiamenti nei sintomi segnalati dal caregiver (percentuale di giorni con uno o più segni di EoE (ad es. mal di stomaco, vomito, rifiuto alimentare) dalla versione Pediatric EoE Sign/Symptom Questionnaire-caregiver [PESQ-C]).

Il PESQ-C è un nuovo endpoint sviluppato da Regeneron e Sanofi utilizzato per la prima volta in questo studio, progettato per valutare i sintomi nei bambini piccoli attraverso i loro caregiver (come segni), poiché i bambini potrebbero avere difficoltà a verbalizzare i propri sintomi da soli. Un endpoint esplorativo ha valutato la variazione rispetto al basale del peso corporeo per il percentile di età.

Lo studio è in corso con un periodo di trattamento attivo esteso di 36 settimane, seguito da un’estensione in aperto di 108 settimane per valutare i risultati a lungo termine. Questi risultati, così come risultati più dettagliati a dose più bassa, saranno presentati o pubblicati in futuro.