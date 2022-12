Enrico Borgatti torna con un nuovo libro

Enrico Borgatti torna nelle librerie con “Un federale fascista senza senso dell’umorismo e altre storie”, fuori per Compagnie Riunite

Dopo 30 anni di silenzio, Enrico Borgatti, Dattero d’Oro al Salone Umorismo Bordighera 1989, è ritornato nelle librerie con ‘UN SORRISO PAGATO A RATE E ALTRE 21 STORIE.

Il libro ha avuto successo e ora è uscito “Un federale fascista senza senso dell’umorismo e altre storie”.

È di questo che ci preme parlare: il primo racconto, quello che ha dato il titolo al libro è una divertente storia che mette in mostra la sudditanza nei confronti delle alte autorità fasciste fino al timore reverenziale nei confronti del Duce. Mostra in oltre in quale poco conto fossero tenute allora le donne specie dai gerarchi e quanto per loro la carriera contasse di più: un gerarca cornuto preoccupato soltanto che “lui”, “Sua Eccellenza il Cavallier …” lo venga a sapere … e tutti i fatti che ci ruotano attorno.

Enrico Borgatti è sempre lui: una fantasia prodigiosa e una scrittura ricercata, elegante, armoniosa e nello stesso tempo scorrevole come le letture per ragazzi. Le sue storie sono: irreali, assurde, surreali e sempre impossibili per sorridere, commuoversi e pensare. Leggendo i racconti, sorrisi e lacrime si alternano con la precisione di un ragioniere.

Anche questo libro riporta un racconto natalizio che lo rende uno squisito dono in occasione delle festività di fine anno.

Borgatti è nato a Ferrara, il padre ha trovato un posto in banca a Migliarino e si è traferito là, a quattordici anni è tornato a Ferrara e a quaranta è venuto a vivere a Milano, che considera la sua città d’adozione, la ama più che mai «Ricordo» ci ha detto «che quando da Riccione tornavo in auto a Milano dopo un mese di ferie, solo e poi con la moglie, mi scoprivo a cantare “O mia bela Madunina”.».

È questa la città, dove si è fatto largo spaziando tra scrittura, pubblicità e imprenditoria. Lui non sa se considerarsi uno scrittore prestato all’imprenditoria e un imprenditore prestato alla scrittura, ma porta avanti le due cose con la medesima passione e professionalità, pur se, da quando si è trasferito in Sicilia, vive a Marsala, dedica molto più tempo allo scrivere.

Editore: CR Compagnie Riunite srl – Milano