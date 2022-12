Annalisa Venditti in libreria con “Omicidio al presepe vivente”

Si intitola “Omicidio al presepe vivente” il nuovo giallo di Annalisa Venditti: il volume è disponibile nelle librerie e online

Natale. A San Porfidio, un antico borgo sperduto e che in pochi conoscono, carico di storia e vestigia del passato, viene ogni anno allestito un grande presepe vivente. Il tenente dei Carabinieri Giovanni Borgia, seguendo le tracce lasciate da una vecchia cartolina ingiallita, decide di trascorrervi le sue vacanze. Di certo non sa che quelle mura e vie, dove il tempo sembra essersi fermato, nascondono pesanti segreti, rancori mai sopiti, presenze misteriose e inquietanti che poco hanno a che fare con la magia di un periodo dell’anno in cui tutti vorrebbero essere più buoni. Tutti, ma non la mente omicida che ha deciso di uccidere un uomo, vestito da Re Erode, lasciando il suo corpo in un tempietto romano rotondo. Un fatto di sangue, inaspettato, che turberà la quiete del paese, richiamando al lavoro il tenente. Un’avventura natalizia in giallo per un giovane Borgia che, con un balzo indietro nel tempo, il lettore troverà agli inizi della sua carriera investigativa.

COLLANA Orti

Euro 16

Annalisa Venditti (Roma, 1977) si laurea in Lettere con una tesi in Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana. Giornalista, scrittrice e autore tv. Con deiMerangoli ha pubblicato altre due avventure del capitano Borgia: “Il giorno dell’Assoluzione” e “Delitto all’Home Restaurant”.