Andrea Dessì online con il nuovo album

“Black Mediterraneo” è il nuovo album di Andrea Dessì: ospiti anche le voci black di Mietta, Daniela Pedali e Sherrita Duran e la tromba jazz di Fabrizio Bosso

Dopo anni di attesa, esce il nuovo album del chitarrista, compositore e produttore Andrea Dessì dal titolo BLACK MEDITERRANEO e disponibile in streaming e in download su tutte le piattaforme digitali, per l’etichetta indipendente PMS Studio di Raffaele Montanari.

Dessì, uno dei protagonisti più noti e più rappresentativi del jazz italiano contemporaneo, torna a stupirci con nove tracce che seducono all’ascolto, dense di passione, malinconia, desiderio e sensualità, la cui intensità è amplificata dalla connessione con artisti dal temperamento artistico dall’alto impatto sonoro, fortemente istintivo, impetuoso e allo stesso tempo meravigliosamente elegante.

Il lavoro discografico ha varie particolarità, la prima nel nome che racchiude in sé l’intento artistico: unire la musica black alle sonorità della musica mediterranea. I due mondi sonori appaiono lontani ma forse solo nelle nostre convinzioni, perché ascoltando il disco del chitarrista jazz bolognese si ha la netta sensazione che gli stili possano convivere e impreziosirsi a vicenda.

La seconda particolarità è che l’album è formato interamente da singoli, promossi e usciti nell’arco di 4 anni, e che questi singoli sono tutti con featuring importanti che andiamo a ricordare: alla voce MIETTA, DANIELA PEDALI, SHERRITA DURAN (USA), JERUSA BARROS (CAPO VERDE) e alla tromba FABRIZIO BOSSO. In quasi tutti i 9 brani della tracklist è presente il feat di MASSIMO TAGLIATA come poli-strumentista e solista al pianoforte e alla fisarmonica.

Quasi tutti i brani sono inoltre presenti su YouTube in versione video e sono stati promossi in radio, anche quelli strumentali nonostante il genere non strettamente commerciale, questo per far capire l’imponenza e l’importanza che la PMS Studio di Raffaele Montanari ha voluto dare al lavoro discografico di Andrea Dessì, direttore tra l’altro della sottoetichetta jazz Intense Feel Records.

LINK PER ASCOLTARE E SCARICARE L’ALBUM “BLACK MEDITERRANEO”:

https://fanlink.to/dessiblackmediterraneo