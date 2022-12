Andrea Berloff e John Gatins lavoreranno per Netflix

Andrea Berloff e John Gatins stringono una partnership creativa con Netflix per la sceneggiatura di lungometraggi

I candidati agli Oscar Andrea Berloff e John Gatins stringono una partnership creativa con Netflix per la sceneggiatura di lungometraggi.

Andrea Berloff: “Da molto tempo ormai il sistema di sviluppo dei film non funziona più. Io e Gatins abbiamo passato molto tempo a parlare di come potrebbe essere migliorato per i cineasti e per gli studi. Siamo davvero felici che Netflix abbia riconosciuto il valore del nostro nuovo approccio e ci abbia accolto a bordo. Senza contare che lavorare con Ori, Kira e Scott è un’occasione davvero unica”.

John Gatins: “Io e Andrea abbiamo avuto una collaborazione molto proficua con Kira, Ori e Scott negli ultimi anni e siamo felici di avere l’incredibile occasione di lavorare in esclusiva con l’intero dipartimento di lungometraggi di Netflix”.

Kira Goldberg e Ori Marmur, VP di Netflix Studio Film: “Andrea Berloff e John Gatins hanno dato vita a storie che creano un legame intimo con il pubblico in generi che spaziano dai drammi avvincenti basati su vicende reali ai film di azione e avventura spettacolari, e alle commedie. Siamo entusiasti di stringere una partnership creativa con questi scrittori di talento acclamati e versatili”.

Biografie:

ANDREA BERLOFF

La cineasta candidata agli Oscar Andrea Berloff vive a Los Angeles. Ha scritto e diretto per Warner Bros il film del 2019 LE REGINE DEL CRIMINE. Come autrice, Andrea ha cosceneggiato l’acclamata biografia degli N.W.A. STRAIGHT OUTTA COMPTON, candidata a svariati premi (Producers Guild, Screen Actors Guild, Writers Guild e Critics Choice Awards) e riconosciuta come uno dei dieci migliori film del 2015 dall’American Film Institute. Per questo progetto, Berloff ha ottenuto una candidatura agli Oscar e ai WGA per la Miglior sceneggiatura originale.

Tra gli altri suoi progetti troviamo il film WORLD TRADE CENTER diretto da Oliver Stone e prodotto da Paramount (2006), e SLEEPLESS – IL GIUSTIZIERE di Open Road (2016). Andrea ha cosceneggiato il film BLOOD FATHER diretto da Jean-Francois Richet. L’autrice ha anche lavorato al copione del film di prossima uscita con Jennifer Lopez THE MOTHER per Netflix, società per la quale al momento collabora sotto contratto con John Gatins. Andrea adora fare da mentore a giovani cineasti e ha rivestito il ruolo di consulente per WGA, per il programma Universal Emerging Writers, oltre a Blacklist, Sundance Institute e Women in Film. Ha fatto parte del consiglio di amministrazione di WGA ed è attualmente nel consiglio del Franco American Cultural Fund, oltre al comitato esecutivo dell’Academy of Motion Pictures per la scrittura.

JOHN GATINS

John Gatins è cresciuto a New York, dove ha frequentato il Vassar College laureandosi in Teatro (1990) prima di trasferirsi a Los Angeles, dove ha scritto la sceneggiatura di IL SOGNO DI UNA ESTATE (regia di Mike Tollin) e HARD BALL (regia di Brian Robbins). Ha ideato e prodotto il pilot di Tollin/Robbins e Warner Brothers LEARNING CURVE, oltre a cosceneggiare il dramma sul basket COACH CARTER con Samuel L. Jackson. L’artista ha esordito alla regia con il film DREAMER – LA STRADA PER LA VITTORIA interpretato da Dakota Fanning e Kurt Russell, del quale ha anche scritto il copione. È inoltre l’autore di REAL STEEL con Hugh Jackman, Evageline Lilly e Anthony Mackie. Gatins ha assicurato la produzione esecutiva della commedia di Brian Robbins PRONTI ALLA RISSA ed è stato candidato a un Oscar per la Miglior sceneggiatura originale per il film FLIGHT. Ha infine prodotto NEED FOR SPEED (Dreamworks) e, più di recente, ha sceneggiato POWER RANGERS. Al momento sta scrivendo il copione di WAR OF 84 insieme alla partner Andrea Berloff per Netflix.