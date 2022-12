A “Fame d’amore” su Rai 3 le storie di Andrea e Luca

Nella sesta puntata di “Fame d’Amore”, in onda lunedì 12 dicembre alle 23.15 su Rai 3, Francesca Fialdini si muove tra le storie di Andrea e Luca

Ragazzi che lottano per uscire da una condizione psicologica difficile o per sentirsi finalmente aderenti alla propria vera identità. Nella sesta puntata di “Fame d’Amore”, in onda lunedì 12 dicembre alle 23.15 su Rai 3, Francesca Fialdini si muove tra le storie di Andrea e Luca, due ragazzi ospiti in una comunità dove si curano i problemi psichiatrici. Andrea è stata ricoverata due anni fa per una grave depressione, ora sta meglio e sta per essere dimessa. Luca, invece, per quasi un anno è rimasto chiuso in casa, steso nel letto della sua stanza a guardare cartoni animati giapponesi, senza comunicare con l’esterno se non attraverso i social. E ancora Edoardo, un ragazzo che vuole iniziare il percorso per la transizione di genere da femmina a maschio.