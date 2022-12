Previsioni meteo 11 dicembre 2022: possibili nevicate a bassa quota

Le previsioni meteo di oggi, domenica 11 dicembre 2022: continua la fase di tempo instabile sull’Italia, arrivano anche il freddo e la neve a quote basse

Si chiude un weekend caratterizzato da condizioni meteo tipicamente invernali sull’Italia. Da venerdì scorso infatti un treno di perturbazioni ha colpito la nostra Penisola portando piogge e temporali da Nord a Sud. Non andrà meglio nella giornata di oggi con il minimo di pressione che dall’Italia scivolerà verso est e questo andrà a favorire l’ingresso di aria fredda dalla porta del Rodano sul Mediterraneo. Irruzione artica che porterà un peggioramento di stampo invernale da Nord verso Sud, con crollo delle temperature. Precipitazioni che andranno ad interessare soprattutto il Nord-Est con nevicate anche abbondanti, qualche fenomeno anche al Centro-Sud specie nelle zone interne, mentre sarà più asciutto al Nord-Ovest. Si potranno avere fiocchi fino in bassa collina sul Triveneto e sulla Lombardia orientale. Nel pomeriggio la neve dovrebbe raggiungere quote collinari anche sull’Appennino settentrionale ed in serata non si escludono fiocchi fino in pianura tra Triveneto ed Emilia Romagna.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la prossima settimana dovrebbe iniziare con condizioni meteo instabili e clima piuttosto freddo. L’evoluzione sul medio-lungo periodo però non mostra pause anticicloniche di rilievo e anzi potrebbero essere ancora diverse le fasi perturbate con il mirino sull’Italia.

Intanto per oggi, domenica 11 dicembre 2022, al Nord Italia al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge sparse tra Liguria, Emilia Romagna e Triveneto con neve sulle Alpi orientali oltre gli 800 metri e in Appennino oltre i 1200-1400 metri. Al pomeriggio fenomeni in estensione alla Lombardia con quota neve in calo fino a quote collinari. In serata insiste il maltempo con neve fino ai 200-400 metri. Venti moderati o forti dai quadranti nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge specie sul versante tirrenico e neve in appennino oltre i 1500-1700 metri. Al pomeriggio piogge e temporali sparsi su tutti i settori con quota neve in calo fin verso i 1200 metri. In serata e in nottata residui fenomeni su Toscana e settori appenninici con quota neve in calo fino agli 800-900 metri. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e in nottata tempo instabile con fenomeni in arrivo anche sulla Sardegna e neve sui rilievi oltre i 1000-1200 metri. Venti moderati o forti dai quadranti nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime in diminuzione su tutta l’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .