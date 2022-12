Mattarella positivo al Covid è in isolamento al Quirinale

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, positivo al Covid: è asintomatico e continua a occuparsi dei suoi compiti, isolato nel suo appartamento al Quirinale

“Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è sottoposto quest’oggi a un tampone risultando positivo al Covid-19. È stato quindi necessario rinviare gli impegni dei prossimi giorni. Il Presidente, tranne qualche linea di febbre, è sostanzialmente asintomatico e continua a occuparsi dei suoi compiti, pur isolato nell’appartamento al Quirinale”. Lo comunica il Quirinale in una nota riportata dalla Dire (www.dire.it).

CRISANTI: “MATTARELLA A LA SCALA SENZA MASCHERINA, UNA LEGGEREZZA”

“Non so se il presidente si è contagiato in quell’occasione della prima al teatro ‘La Scala’, questo non si può stabilire ma sicuramente quella era un’occasione a rischio, il presidente è una persona anziana, siccome le persone anziane se si infettano, specialmente fragili, sono a rischio di morire, forse avrebbe fatto bene a dare l’esempio. A mio avviso, se posso dirlo, il presidente Mattarella ha commesso una leggerezza, sicuramente non è un giovanotto e magari ha dato l’idea che il problema non esista più nemmeno per le persone anziane e invece il problema esiste”. Lo dice, in un’intervista con l’Agenzia DIRE, il senatore Pd e virologo Andrea Crisanti, a proposito della notizia che il capo dello Stato Sergio Mattarella è risultato “positivo” al covid ma per fortuna “asintomatico e sta bene”.

LA PARTECIPAZIONE ALLA SCALA PRIMA DEL CONTAGIO

L’ultima apparizione in mezzo a una grande folla per il presidente Mattarella risale alla sera del 7 dicembre alla prima del teatro La Scala a Milano. Mattarella era sul palco centrale del teatro, gremitissimo e con il tutto esaurito, accanto alla premier Giorgia Meloni e alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Dopo la partecipazione a quella serata, la premier Meloni è rimasta bloccata a casa per un’influenza. Crisanti commenta con l’Agenzia DIRE: “Personalmente se fossi andato a quella serata, lo avrei fatto con la mascherina. Poi è chiaro che c’è una scarsissima accettazione sociale per queste misure, pur ragionevoli è molto difficile farle accettare. Sicuramente il nostro presidente Mattarella è in una categoria non dico fragile, ma potenzialmente fragile, e sicuramente ha fatto male a non mettersi la mascherina perché bisogna dare l’esempio ai fragili che la mascherina la devono mettere, perchè un fragile anche se vaccinato rischia moltissimo, quindi se mai c’era da discutere sul problema dell’esempio. Una persona fragile si deve mettere la mascherina. Le persone fragili si infettano e possono anche avere delle complicazioni serie”.

“MATTARELLA VITTIMA DI ‘PEER PRESSURE’, HA SUBITO PRESSIONE SOCIALE”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Teatro La Scala senza mascherina, luogo di possibile contagio Covid per l’enorme affollamento, “mi spiace dirlo ma è stato un caso di pressione psicologica, come dicono gli inglesi, di ‘peer pressure’, di omologazione” al fatto che nessuno più usa cautele di sicurezza in Italia. Lo dice, contattato dall’Agenzia DIRE, il senatore Pd e virologo Andrea Crisanti. “Detto questo- spiega Crisanti- penso che il nostro presidente, avendo fatto più vaccinazioni, sicuramente non corre rischi però ci sono tantissime persone anziane colpite dal Covid che muoiono, la maggior parte delle persone che muoiono di Covid sono persone anziane, con più patologie, loro quindi devono continuare a usare tutte le precauzioni possibili. Quindi, con tutto il rispetto per il nostro presidente, è un caso di ‘peer pressure’, pressione psicologica, in parole semplici tutti si aspettano che tu ti comporti in maniera omologata e ti comporti in quella maniera. Penso che Mattarella ne sia stata vittima, si è omologato” anche lui all’andare in giro senza protezioni. Il Covid, ricorda il Professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova , “non si è depotenziato per niente, è che siamo vaccinati. Guardiamo a quello che sta succedendo in Cina, non si è depotenziato per nulla, abbiamo il vaccino, Mattarella si è vaccinato diverse volte e quindi è probabile che nel giro di pochi giorni superi questo evento“. Fare appelli al Governo a ripensare ad alcune misure di precauzione alla luce del fatto che il virus circola ancora e che ci avviciniamo ai grandi ammassamenti delle feste, “lo ritengo inutile- osserva il professore – perchè ideologicamente questo Governo ha cancellato il Covid”.

“LA SCALA POSSIBILE LUOGO DI CONTAGIO? PROBABILE“

“Nessuno può dirlo, è probabile, ma nessuno può stabilirlo”. Andrea Crisanti, nell’intervista con l’Agenzia DIRE, non esclude che un evento di grande affollamento come la prima al Teatro La Scala, il 7 dicembre, possa essere stato luogo di contagio da Covid. Il dubbio viene dopo la notizia della positività al Covid del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a tre giorni dalla partecipazione alla serata della Scala, dopo impegni istituzionali che lo hanno visto tra Monza e Milano. Il noto virologo aggiunge: “Io non so se il presidente si è contagiato in quell’occasione, non è che si può stabilire, sicuramente però quella era un’occasione a rischio”. Due giorni dopo la serata dell’avvio della stagione lirica a La Scala, anche la premier Giorgia Meloni, sul palco con Mattarella e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, è risultata influenzata. Indiscrezioni riferite dal quotidiano ‘Il Tempo’, parlavano di possibile positività al Covid. Ma nulla è stato confermato. In ogni caso anche Meloni come Mattarella, ha dovuto rinviare alcuni appuntamenti istituzionali, non potendo partecipare al vertice Eu Med-9 di Alicante, in Spagna, e non potendo presiedere il Consiglio dei ministri fissato il 9 dicembre.

L’ATTACCO DA IV: “BASTA PROFEZIE DA ZANZAROLOGO, AUGURI A MATTARELLA”

“Un grande augurio di pronta guarigione al Presidente Mattarella. E un consiglio al senatore Crisanti. Talvolta è meglio tacere anziché dover far sempre il protagonista. Qui l’unica leggerezza l’ha commessa chi ha candidato Crisanti a Palazzo Madama, basta con le profezie ex post di questo incontenibile zanzarologo”. Lo scrive su Twitter Francesco Bonifazi, deputato di Italia Viva.