Ipertensione arteriosa polmonare: nuovi dati su sotatercept

Studio di Fase III su sotatercept in aggiunta alla terapia di base stabile per l’ipertensione arteriosa polmonare ha raggiunto l’endpoint primario di efficacia

MSD ha annunciato che uno studio di Fase III condotto su sotatercept come aggiunta alla terapia di base stabile per il trattamento dell’ipertensione arteriosa polmonare (PAH) ha raggiunto l’endpoint primario di efficacia. Nello studio di fase III STELLAR, la proteina di fusione del recettore dell’attivina di tipo IIA-Fc (ActRIIA-Fc) ha dimostrato un miglioramento significativo e clinicamente rilevante della distanza di cammino di sei minuti (6MWD) rispetto al basale a 24 settimane.

MSD ha ottenuto sotatercept lo scorso anno dopo aver accettato di acquistare Acceleron Pharma per 180 dollari per azione in contanti, pari a un valore complessivo di circa 11,5 miliardi di dollari.

Lo studio STELLAR ha raggiunto la misura di efficacia primaria, dimostrando un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente rilevante della distanza di cammino di 6 minuti (6MWD, che misura la distanza percorsa dai pazienti in 6 minuti) rispetto al basale a 24 settimane.

Otto delle nove misure di efficacia secondaria hanno raggiunto la significatività statistica, compresa la misura di esito della proporzione di partecipanti che hanno ottenuto un miglioramento multicomponente (definito come miglioramento della 6MWD, miglioramento del livello di peptide natriuretico N-terminale di tipo B (NT-proBNP) e miglioramento della FC OMS o mantenimento della FC OMS II) e la misura di esito del tempo al decesso o alla prima comparsa di un evento di peggioramento clinico (TTCW).

Il punteggio del dominio Impatti cognitivi/emotivi del PAH-SYMPACT, valutato come nona e ultima misura di esito secondario, non ha raggiunto la significatività statistica. Il profilo di sicurezza complessivo di sotatercept in STELLAR è stato in generale coerente con quanto osservato nella Fase 2. I risultati dello studio saranno presentati in occasione della conferenza di presentazione di STELLAR. I risultati dello studio saranno presentati a un prossimo congresso scientifico.

“I risultati degli esiti secondari di efficacia, tra cui un beneficio favorevole nel tempo trascorso dai pazienti prima di un evento clinico peggiorativo, sono particolarmente degni di nota”, ha commentato Dean Li, presidente dei Merck Research Laboratories. “Riteniamo che, nel complesso, i risultati osservati nello studio STELLAR suggeriscano che sotatercept abbia il potenziale per trasformare il trattamento dei pazienti affetti da PAH”, ha affermato, aggiungendo “stiamo procedendo con urgenza con le nostre richieste di autorizzazione”.

Sotatercept è un agente sperimentale progettato per essere una trappola selettiva per i membri della superfamiglia TGF-beta. Il farmaco è progettato per riequilibrare la segnalazione BMPR2, che è un driver molecolare chiave della PAH, un raro disturbo progressivo caratterizzato dalla costrizione delle arterie polmonari e da un’elevata pressione sanguigna nella circolazione polmonare. Nel 2019, sotatercept ha ricevuto la designazione di farmaco orfano per la PAH dall’Fda. La designazione di farmaco orfano fornisce un sostegno regolatorio nelle attività di sviluppo, che comprende protocollo di assistenza, tasse ridotte, incentivi d’imposta e l’esclusività di mercato dopo l’approvazione del farmaco.

Sotatercept rafforzerà la pipeline PAH di MSD già esistente che include Adempas, che ha ottenuto in un accordo di licenza con Bayer. All’inizio di quest’anno, MSD ha iniziato uno studio di fase II/III sulla PAH con MK-5475, uno stimolatore di guanilato ciclasi solubile (sGC) per via inalatoria.