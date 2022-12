In libreria “La magia del Natale. Tradizioni, curiosità e racconti” di Anna Mainoli, Laura Maggioni e Alessio Montemurro e con le illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini

Edito da 24 ORE Cultura, esce in libreria “La magia del Natale. Tradizioni, curiosità e racconti” di Anna Mainoli, Laura Maggioni e Alessio Montemurro e con le illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini. La notte di Natale è un momento di grande emozione per i più piccoli che aspettano solo di poter scartare i regali portati da Babbo Natale per alcuni, Gesù Bambino per altri, Santa Klaus per altri ancora… quello che però accumuna tutti i bambini è la magia che si crea intorno a questo speciale momento dell’anno, fatto di festeggiamenti e tradizioni. Proprio a partire dalle tante tradizioni diffuse in tutto mondo, nella prima parte del libro, gli autori raccontano il modo in cui il Natale viene festeggiato nei diversi Paesi. La seconda parte è dedicata alle storie più famose e suggestive legate al Natale e ai canti della tradizione. Ogni pagina del volume è accompagnata e arricchita dalle illustrazioni fiabesche e colorate di Sonia Maria Luce Possentini che permette così ai piccoli lettori di immergersi con la fantasia nei tanti diversi mondi raccontati.