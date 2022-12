In libreria “Fantasmi d’Italia”, la nuova antologia di NPS Edizioni

NPS Edizioni pubblica “Fantasmi d’Italia”, antologia di racconti fantastici ispirati a leggende italiane, a cui hanno partecipato 15 autori italiani specializzati in fantastico

Arriva in libreria “Fantasmi d’Italia”, antologia di racconti fantastici ispirati alle leggende dei fantasmi italiani, edita da NPS Edizioni, marchio editoriale dell’associazione viareggina “Nati per scrivere” (cartaceo: 15 euro).

Borghi e castelli d’Italia sono popolati da spiriti inquieti ed errabondi che ancora non trovano pace, che ancora si aggrappano a uno scampolo di vita e non riescono ad andare oltre. In vita, erano donne torturate e uccise, amanti fedifraghi, nobili superbi o cavalieri di ventura. Di fatto, sono soltanto esseri umani, con le loro torbide passioni, i loro vizi, i loro sogni infranti.

«In questo volume, abbiamo voluto raccontare alcune storie di fantasmi, più o meno celebri, come la romagnola Azzurrina e la romana Beatrice Cenci, spaziando lungo la penisola italiana, di ieri e di oggi» dichiara Alessio Del Debbio, presidente dell’associazione “Nati per scrivere” e curatore del volume. «“Fantasmi d’Italia” si inserisce nel più ampio progetto di recupero e valorizzazione del folclore nostrano che NPS Edizioni porta avanti con convinzione fin dagli esordi, segno distintivo della nostra linea editoriale, progetto iniziato con le antologie “Bestie d’Italia” (2019 e 2020) e proseguito con “Streghe d’Italia” (2021). È già in lavorazione il volume sulle “Maschere d’Italia”, previsto per l’autunno 2023».

Il libro “Fantasmi d’Italia” contiene quindici racconti di scrittori e scrittrici italiani, selezionate penne di qualità del fantastico contemporaneo: Marco Bertoli, Franco Giacoia, Giuseppe Gallato, Elena Mandolini, Alessandro Ricci, Alessandra Leonardi, Maria Pia Michelini, Francesca Cappelli, Raffaele Longo, Maena Delrio, Laura Rizzoglio, Debora Parisi, Micol Fusca, Monica Serra e Alessio Del Debbio.

“Fantasmi d’Italia” è già disponibile sul sito NPS Edizioni (https://www.npsedizioni.it/), il marchio editoriale dell’associazione “Nati per scrivere”, ed è ordinabile in libreria e su tutti gli store di libri e di ebook.