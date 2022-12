Dall’Atelier delle candele ai laboratori delle essenze, ecco tutti gli eventi di Múses a dicembre e fino all’8 gennaio, per salutare la Befana

Múses-Accademia Europea delle Essenze sta già preparandosi alle grandi feste natalizie, si fa avvolgere dai caldi aromi di arancio, mele, cannella e zenzero e annuncia laboratori divertenti, per creare originali regali di Natale, per sé e per le persone care, oltre a giochi coinvolgenti per grandi e piccini.

DOMENICA 11 DICEMBRE Múses proporrà una novità: l’Atelier delle candele. Scopriremo insieme come preparare una candela profumata, che ci avvolga dei caldi sentori dell’inverno e, attraverso l’abbraccio di essenze aromatiche e cere, prolunghi la gioia delle feste. Ogni partecipante potrà portare via con sé la candela profumata e assolutamente personalizzata in un esclusivo contenitore in vetro.

SABATO 17 E DOMENICA 18 DICEMBRE gli appuntamenti festosi si moltiplicheranno per entrare sempre di più nello spirito del Natale.

Sabato 17 alle 17.30 è in programma Múses Kids – Il tesoro di cioccolato: una divertente caccia al tesoro, ispirata al caccia alla tavoletta di cioccolato con carta dorata di Charlie e la fabbrica del cioccolato. Nascoste nel giardino e nelle sale del piano terreno i bambini dovranno scovare tra tavolette di cioccolato vere e dipinte, l’unica Múses Wonka Bar d’oro, all’interno della quale si nasconderà un premio speciale.

Domenica 18 dicembre alle 16.30 ci sarà un doppio appuntamento. I bambini saranno impegnati al secondo piano nel Laboratorio delle essenze, ispirato al famoso libro di Roahl Dah: decorazioni create da piccoli Oompa Loompa nella fabbrica di cioccolato al Múses. Fragranze e abbinamenti da acquolina in bocca per creazioni uniche, originali e profumatissime! In contemporanea, nell’aula didattica gli adulti potranno assaporare l’Essenza del Natale, immergendosi in una analisi sensoriale dei sentori natalizi, alternando olfatto e gusto, essenze contenute nell’Organo del profumiere e golose degustazioni a tema natalizio di meravigliosi prodotti gourmand dell’eccellenza gastronomica saviglianese. Attenzione però, non finiscono qui le chicche di Múses per l’ultimo fine settimana prima di Natale: incontri inattesi e sorprendenti vi attendono a Palazzo Taffini, in via Sant’Andrea 53 a Savigliano!

E per celebrare l’anno che inizia e concludere in bellezza le feste…

DOMENICA 8 GENNAIO

L’aprirsi di un nuovo anno ci proietta da sempre verso il futuro. Vuoi trasformare l’energia del cambiamento in un profumo? Nell’Atelier L’Essenza del cambiamento si potranno scegliere le essenze più adatte ad accompagnarti in un percorso di crescita personale e focalizzazione sugli obiettivi 2023.

MÚSES KIDS presenta Tic tac…l’orologio della befana (ore 16)

L’orologio della befana è impazzito e fa arrivare la Befana al Múses l’8 gennaio… Chi sarà pronto ad accoglierla? I piccoli artisti pronti a farsi profumare le loro creazioni fatte ad hoc per la festa più dolce dell’anno!

Inoltre, se siete a corto di idee per i doni e volete offrire un regalo diverso e originale, Múses propone il buono ESPERIENZA MUSES: chi lo riceverà potrà vivere una straordinaria visita esperienziale e partecipare all’Atelier del Profumiere per immergersi nel mondo delle essenze e realizzare il proprio esclusivissimo profumo.

Nelle vacanze natalizie Múses resterà aperto:

22-23-26 (apertura straordinaria)-29-30 dicembre-7-8 gennai

Múses sarà chiuso:

24-25 dicembre

dal 31 dicembre al 6 gennaio

Da giovedì a sabato:

le visite esperienziali guidate saranno alle 14 e alle 17,

l’Atelier del profumiere si terrà alle 15.30.

La domenica e nei festivi:

le visite guidate sono in programma alle ore 11.30/14.00/15.30/17.00;

l’Atelier si terrà sempre alle ore 15.30

Per effettuare le visite esperienziali e l’Atelier del profumiere è necessaria la prenotazione sul sito https://yes.youreventgroup.it/it/muses/savigliano/visite/fast-track/program/

Visita+Atelier 43 €, 40€ per i gruppi

Sola Visita esperienziale 12€

Solo Atelier del Profumiere 35€.

Múses Kids (terza domenica del mese) – Attività laboratoriale+visita guidata: 8 €

È gradita la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:

0172-37.50.25

info@musesaccademia.it