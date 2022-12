Previsioni meteo 10 dicembre 2022: maltempo su tutta l’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 10 dicembre 2022: piogge e temporali su quasi tutte le regioni italiane per il transito di una perturbazione

Condizioni meteo tipicamente invernali e all’insegna dell’instabilità sull’Italia dopo la breve pausa asciutta di metà settimana. Un peggioramento diffuso interesserà l’Italia da Nord a Sud, portando piogge e temporali localmente anche intensi e con nevicate sulle Alpi, soprattutto nella giornata di oggi, che sarà la più instabile stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani un fronte freddo attraverserà l’Italia, portando un miglioramento che interesserà il Centro-Sud nella seconda parte, ovvero a partire dal pomeriggio. Rovesci residui interesseranno comunque alcune aree del Paese, con nevicate sull’Appennino Lazio-Abruzzese attese intorno ai 900/1.100 metri. Avremo poi un avvio di settimana piuttosto freddo dunque anche se le condizioni meteo tenderanno a migliorare.

Intanto per oggi, sabato 10 dicembre 2022, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi con piogge e temporali sparsi e neve sulle Alpi fino a quote medie, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora tempo instabile ma con fenomeni più sporadici. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino cieli nuvolosi con piogge e temporali sparsi, più intensi sul versante tirrenico. Nessuna variazione attesa per le ore pomeridiane. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse su tutte le regioni. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con piogge solo su settori tirrenici e Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi su tutti i settori. In serata maltempo diffuse con fenomeni anche intensi sui settori tirrenici. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime in rialzo al Nord, minime in aumento e massime stabili o in lieve calo al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .