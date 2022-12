Premio Siti Reali: bando in scadenza il 21 dicembre

Premio Siti Reali “Viaggio a Corte. Immagini, Emozioni e Visioni nei Siti Reali Borbonici”. per le iscrizioni c’è tempo fino al 21 dicembre 2022

Il Premio Siti Reali, istituito nel 2013 nell’ambito del programma di valorizzazione e sviluppo del distretto borbonico delle Due Sicilie, risponde all’esigenza di promuovere, sostenere e far conoscere il circuito storico delle eredità culturali “borboniche” a partire dall’itinerario delle Residenze Reali, facendo emergere nel suo complesso una delle identità storiche e culturali italiane ed europee più forti in campo nazionale ed internazionale.

A tal fine, il Premio Siti Reali in occasione della settima edizione si rinnova aprendosi ai linguaggi artistici contemporanei, scegliendo la fotografia come primo campo di sperimentazione della valorizzazione del circuito borbonico. Attraverso un contest fotografico nazionale si intende favorire una valorizzazione “dal basso” e partecipata del patrimonio culturale di riferimento, avvalendosi della tecnica fotografica come strumento espressivo capace di coniugare narrazione, riflessione e (ri)lettura del valore paesaggistico, architettonico, culturale e produttivo del circuito dei siti reali e dei luoghi borbonici. Il contest, in tal senso, si propone come occasione per esprimere immagini ed emozioni ed esplorare funzioni e cambiamenti legati alla forma della città e del territorio, facendo emergere la “visione” e la percezione che comunità locali, turisti, artisti e fotografi, giovani e studenti hanno rispetto alla storia e al paesaggio del circuito borbonico dell’Italia meridionale. Il contest, infine, si propone di contribuire alla promozione del patrimonio culturale di riferimento, favorendo una fruizione culturale emozionale ed “evocativa”, basata su ricordi ed esperienze riconducibili a memorie personali e legate alla qualità dell’accoglienza e dell’ospitalità, per le quali è possibile generare un motivo di ritorno ai luoghi di visita e/o un processo di trasmissione di esperienze positive che favorisce l’interesse per i territori di riferimento.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Regione Campania e in collaborazione con ABBAC, Agenda 21 per Carditello e Regi Lagni, l’Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo (Iriss) del Cnr, Comune di Caserta, Comune di Procida, Discover South, Federalberghi Costa del Vesuvio, Festival Barocco Napoletano, Fondazione Amesci, Fondazione “Real Sito di Carditello”, Istituto Cervantes di Napoli, Istituto Statale “Giovanni Caselli”, Magazzini Fotografici, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, NaStartUp, Palazzo Reale di Napoli, Sindacato Unitario Giornalisti Campania, SIRE – Cooperativa Sociale Onlus, Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

