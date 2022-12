Oggi si celebra la traslazione della Madonna di Loreto

Festa della Madonna di Loreto: il 10 dicembre si celebra la traslazione della casa della Vergine Maria dalla Palestina alla città marchigiana

Oggi, 10 dicembre, si celebra la Madonna di Loreto, Patrona dell’Aeronautica Militare e di tutti gli Aviatori. Si ricorda in questo particolare giorno la traslazione della casa della Vergine Maria dalla Palestina alla città marchigiana: la notte tra il 9 e il 10 dicembre 1294, infatti, un piccolo edificio in pietra a forma di C sarebbe comparso sulle colline a nord-est di Recanati. Secondo la leggenda, durante l’invasione dei Turchi nel 1291, quando i crociati furono espulsi dalla Palestina, gli angeli trasportarono in volo la dimora della Vergine per salvarla dalla distruzione e inizialmente la posarono in Croazia. Ma era continuamente preda di furti e razzie. Gli angeli decisero, quindi, di spostarla nuovamente attraverso il mare fino al territorio di Recanati e la posero su un colle di proprietà di una donna chiamata Loreta. Da quel momento in poi la Chiesa rimase in quel territorio e divenne meta di tantissimi pellegrinaggi, tanto che intorno ad essa si sviluppò anche l’attuale borgo di Loreto. Grandi artisti si sono dedicati ad abbellire progressivamente il Santuario della Santa Casa di Loreto rendendola meta privilegiata di milioni di fedeli in tutto il mondo.

LA PATRONA DEGLI AVIATORI

La convinzione della miracolosa traslazione ‘volante’ della casa dove la Madonna crebbe ed ebbe l’annuncio evangelico, spinse Papa Benedetto XV a nominare, con il Breve Pontificio del 24 marzo 1920, la Beata Vergine di Loreto ‘Patrona di tutti gli aeronauti’ accogliendo così i desideri dei piloti della prima guerra mondiale. La protezione di Maria, pertanto, non si evoca e non si limita all’attività di volo militare, ma si riferisce ad ogni persona che viaggia e a quanti, sono responsabili della sicurezza e della tranquillità di coloro che sono trasportati. Il Santo Padre approvò anche la formula di benedizione degli aerei, che fece inserire nel Rituale Romano.

PERCHE’ LA MADONNA DI LORETO E’ NERA?

Due sono le teorie per cui la Madonna di Loreto viene rappresentata nera. La teoria più pratica vuole che anticamente molte immagini diventavano scure (quasi fino ad essere irriconoscibili) per il fumo dei ceri e delle lampade a cui erano esposte. Bisogna poi tenere in considerazione un altro fattore importante: spesso le raffigurazioni della Vergine Maria erano appositamente rappresentate nere. Questa tradizione trae origine dalla Sacra Scrittura e, nello specifico, dal Cantico dei Cantici: Bruna sono ma bella, o figlie di Gerusalemme […]. Non state a guardare che sono bruna, poiché mi ha abbronzato il Sole. (Cantico dei Cantici 1, 5-6). In questo caso, il Sole rappresenta la figura di Dio.

GLI AUGURI DEL GOVERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA ALL’AERONAUTICA MILITARE

“A loro, auguri dalla Difesa e dal ministro Guido Crosetto e grazie per il servizio reso per la sicurezza dei nostri cieli e a beneficio della collettività. Con valore verso le stelle!”. Lo scrive sul proprio profilo Twitter il ministero della Difesa.

“Nel giorno della celebrazione della Madonna di Loreto, patrona degli aviatori, il Governo rinnova la sua gratitudine verso gli uomini e le donne dell’Aeronautica Militare che ogni giorno garantiscono a ciascuno di noi la sicurezza dei cieli d’Italia, operano nelle missioni di pace e stabilità in Europa e nel mondo, sono impegnati nel concorso alle emergenze contro le calamità naturali che colpiscono la popolazione e assicurano il trasporto sanitario urgente, soprattutto a favore dei bambini”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in una nota riportata dalla Dire (www.dire.it).