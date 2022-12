In libreria “Piccolo erbario fiorito. Storie e segreti dei fiori” a cura dell’Orto Botanico di Brera, con testi di Cristina Puricelli e Antonella Testa, illustrazioni di Terry Agostinit

Edito da 24 ORE Cultura, è in libreria “Piccolo erbario fiorito. Storie e segreti dei fiori”, un originale volume illustrato ispirato agli erbari antichi, che guida i piccoli lettori – dai 6 anni in su – alla scoperta del meraviglioso mondo dei fiori. Con testi di Cristina Puricelli e Antonella Testa, illustrazioni di Terry Agostini e il contributo autoriale dell’Orto Botanico di Brera dell’Università degli Studi di Milano, questo volume racchiude la varietà di piante fiorite che si trovano nel nostro territorio suddividendole per aree. Pagina dopo pagina i giovani lettori troveranno le piante delle zone umide, quelle delle aree montane e le piante fiorite che si possono incontrare nei boschi o in campagna.

Non mancheranno anche le piante originarie di altre zone del mondo, che ormai sono diventate comuni come per esempio il glicine, l’ortensia e la camelia. All’interno del libro ciascuna pianta è finemente illustrata e accompagnata da una scheda descrittiva con testi leggeri e di facile comprensione, ma ugualmente rigorosi da un punto di vista scientifico. Ogni scheda include anche una serie di aneddoti e curiosità per rendere la lettura sempre animata e coinvolgente. Leggendo, ammirando e consultando le pagine di questo libro i piccoli lettori avranno la possibilità di scoprire di volta in volta una nuova specie.