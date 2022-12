Gf Vip: Sarah Altobello bacia Attilio Romita, Mimma Fusco infuriata

Al Grande fratello Vip, Sarah Altobello bacia Attilio Romita, e la fidanzata Mimma Fusco si infuria: “Credevo in lui”

Non sembra destinata a finire bene la relazione tra il giornalista Attilio Romita e la compagna Mimma Fusco, a cui più volte l’ex volto storico della Rai si è rivolto dall’interno della casa del Grande Fratello per mandarle messaggi e parole d’affetto, ribadendo sempre di avere il cuore impegnato all’esterno. Almeno fino agli ultimi giorni, quando invece Attilio è stato protagonista di un avvicinamento sempre più sospetto con Sarah Altobello, l’avvenente sosia italiana di Melania Trump.

È vero che Romita nella scorsa puntata aveva fatto gli auguri di compleanno alla sua compagna,’ Mimmuzza’, promettendole in diretta che sarebbe stato “l’ultimo compleanno che passeremo separati”. Ma questo non è bastato alla donna per non perdere le staffe vedendo le immagini che sono arrivate negli ultimi giorni dalla Casa più spiata d’Italia. Negli ultimi giorni, infatti, Romita sembra aver perso un po’ di autocontrollo ed essersi lasciato andare ad affermazioni abbastanza compromettenti. Avrebbe infatti detto, a proposito di Sarah, “la porterei nel van“, mentre parlava con Antonino Spinalbese in giardino, spiegandogli che cominciava a sentire, andando avanti nella permanenza in casa, il peso dell’attrazione fisica e della tempesta ormonale.

Sarah si è infatti sempre più avvicinata ad Attilio (fin da quando era entrata nella casa del Gf Vip non aveva nascosto l’apprezzamento per il giornalista) e ieri ha addirittura dato un bel bacio a stampo sulle labbra di Romita, già sdraiato per andare a dormire: è andata da lui per salutarlo e si è chinata fino a dargli un bacio a stampo sulle labbra. Per Mimma, all’esterno, è stato troppo. E, spiega la Dire (www.dire.it), dal suo profilo Twitter è sbottata mandando messaggi che non fanno presagire niente di buono: “Amavo Attilio e avevo piena fiducia in lui“, ha scritto ieri la donna, postando una vecchia foto che li ritraeva insieme felici.

Già nei giorni scorsi la compagna di Attilio aveva dat in escnadescenza dopo aver visto alcune immagini di vicinanza tra i due e dopo aver sentito la fatidica frase sul van. “Entrambi patetici, la colpa è di entrambi”, aveva scritto su Twitter Mimma Fusco. E ancora: “Che discorsi gloriosi che ho sentito. Attilio come sempre si distingue per la sua sensibilità. Buon compleanno a me. Scusate ma il triangolo con la Sarah no!!! Facciamoli andare nel van da liberi. Dopotutto a Natale bisogna essere buoni”. Cosa succederà nella prossima puntata? Alfonso Signorini farà arrivare al giornalista l’arrabbiatura della sua (forse ex) compagna?