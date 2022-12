Fibromialgia: peggiore qualità della vita per le donne

Le donne che soffrono di fibromialgia hanno maggiori probabilità di evitare di svolgere attività a causa della paura indotta dal dolore secondo un nuovo studio

Le donne che soffrono di fibromialgia hanno maggiori probabilità di evitare di svolgere attività a causa della paura indotta dal dolore, che intensifica il dolore stesso e può contribuire alla sua cronicità, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Medicine. I ricercatori ritengono che la valutazione psichiatrica e il suo trattamento siano un fattore importante nel determinare la funzionalità e la qualità della vita in questa popolazione di pazienti.

La fibromialgia è una sindrome comune e devastante che provoca dolore al sistema muscolo-scheletrico, disturbi del sonno, affaticamento, disturbi psichiatrici e disfunzioni sociali. Spesso coesiste con altre condizioni di dolore cronico con caratteristiche cliniche sovrapposte: sindrome da stanchezza cronica, sindrome dell’intestino irritabile, cefalea di tipo tensivo, emicrania, disturbo temporo-mandibolare, sensibilità chimica multipla, sindrome delle gambe senza riposo, dismenorrea primaria, cistite interstiziale, disturbo da stress post-traumatico, sindrome del dolore miofasciale.

«Oltre ai disturbi fisici come il dolore, è stato dimostrato che i pazienti con fibromialgia vanno incontro a disfunzioni cognitive come problemi di attenzione e di pianificazione, difficoltà nel ricordare, difficoltà di concentrazione, diminuzione del vocabolario, scarsa fluidità verbale, lentezza mentale, difficoltà nel pensare e a prendere decisioni» hanno spiegato gli autori. «Questa sindrome ha anche molti effetti emotivi e affettivi. I pazienti tendono ad avere livelli elevati di stress, rabbia e dolore catastrofizzanti, che contribuiscono a peggiorare gli altri sintomi».

È stato inoltre dimostrato che una quota significativa di pazienti presenta varie comorbilità psichiatriche come depressione, disturbo di panico e disturbo d’ansia, aspetti che possono avere un valore predittivo sui sintomi somatici come il dolore.

Analisi della relazione tra fibromialgia e sintomi cognitivi

Uno studio trasversale ha analizzato la relazione tra fibromialgia e depressione, ansia, qualità della vita, convinzioni di evitamento dovute alla paura (evitare movimenti o attività per la paura che il dolore peggiori) e sensibilità all’ansia. In totale ha incluso 37 pazienti di sesso femminile con fibromialgia e 37 controlli sani abbinati per età e sesso.

Qualità della vita e funzionalità sono state valutate tramite un modulo dati sulle caratteristiche sociodemografiche e cliniche, un questionario sulle convinzioni di evitamento causate dalla paura (FABQ, un questionario di 16 domande relativo alle attività fisica e lavorativa, il cui scopo principale è mostrare l’effetto della paura indotta dall’attività e la convinzione di evitamento di dolore e disabilità), l’Anxiety Sensitivity Index-3 (ASI-3), il Beck Anxiety Inventory, il Beck Depression Inventory, il Quality of Life Form (SF- 36, valuta le funzioni fisiche, le funzioni sociali e la salute mentale) e una scala analogica visiva (VAS) per misurare la gravità del dolore.

Impatto negativo sulla funzionalità e sulla qualità della vita nelle donne

Rispetto al gruppo di controllo, le pazienti nella coorte fibromialgia avevano punteggi significativamente inferiori in tutte le sottoscale relative alla qualità di vita (P < 0,006), con l’esclusione della disregolazione emotiva e della funzionalità sociale.

Sono stati riportati anche punteggi significativamente più alti nelle sottoscale dell’attività fisica e lavorativa nel questionario FABQ (P < 0,025), come anche dei sintomi cognitivi nell’ASI-3 (P < 0,016), nel Beck Anxiety Inventory (P < 0,05), nel Beck Depression Inventory (P < 0,05) e nella scala VAS (P < 0,05).

Ansia, depressione e gravità del dolore percepito hanno ridotto la qualità della vita e la funzionalità sociale in questa popolazione di pazienti, in aree che includono la salute mentale, la funzione fisica e le difficoltà nel ruolo emotivo.

Una limitazione dello studio era l’esclusione dei pazienti di sesso maschile. Inoltre non è stata eseguita alcuna valutazione clinica per quanto riguarda le comorbilità psichiatriche non previste dalle scale utilizzate e non è stata inclusa nell’analisi la durata dei disturbi fibromialgici.

«Sono necessari studi simili su campioni più ampi e su pazienti di culture diverse che valutino l’effetto della sensibilità all’ansia e del comportamento di evitamento legato alla paura sulla prognosi della malattia nei pazienti con fibromialgia» hanno concluso i ricercatori. «Questi risultati sottolineano l’importanza della valutazione e del trattamento psichiatrico in questi soggetti».

Referenze

Cetingok S et al. The relationship between fibromyalgia and depression, anxiety, anxiety sensitivity, fear avoidance beliefs, and quality of life in female patients. Medicine (Baltimore). 2022;101(39):e30868.

