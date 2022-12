Micromobilità condivisa: Dott investe a Roma introducendo nuovi monopattini all’avanguardia con frecce e ruota anteriore più grande

Dott, operatore europeo più selezionato dalle metropoli europee per i servizi di micromobilità in sharing, investe ulteriormente sulla Capitale e aggiorna la sua flotta: inizia infatti oggi il rinnovo del parco veicolare di 2.500 monopattini con nuove caratteristiche volte a migliorare la sicurezza e l’efficienza ambientale del servizio.

Migliorare la sicurezza

Il nuovo modello, azzurro come le biciclette così da essere subito riconoscibile, è infatti dotato di sistemi tecnologici all’avanguardia che rispettano i più alti standard di sicurezza del mercato. Il monopattino, oltre ad avere un ammortizzatore frontale e ruota anteriore più grande da ben 12 pollici, che garantiscono una maggiore stabilità minimizzando l’impatto in terreni sconnessi, è dotato anche di triplo sistema frenante, che permette di arrestare il mezzo in totale sicurezza. Fattore ancor più importante, sono stati installati indicatori di direzione (frecce) su ogni mezzo, come richiesto dall’obbligo di legge. Il nuovo monopattino presenta, infine, luci frontali e posteriori sempre accese durante la corsa, e un porta cellulare in posizione verticale per viaggiare senza distrarsi, con entrambe le mani sempre sul manubrio.

Migliorare l’efficienza ambientale

A Roma, tutti i mezzi Dott sono dotati di batteria estraibile, il che permette di snellire le operazioni logistiche, che quindi possono essere effettuate in maniera più sostenibile tramite l’uso di cargo bike. L’uso della batteria estraibile limita, inoltre, il ritorno dei veicoli in magazzino ai soli interventi di manutenzione, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2. In aggiunta, il modello operativo di Dott, unico nel suo genere, prevede che le attività logistiche siano effettuate internamente da personale dipendente altamente qualificato con una lunga esperienza non solo del servizio, ma anche della città e delle sue esigenze. Questi due fattori insieme si traducono in un servizio più affidabile per gli utenti: la disponibilità della flotta è, infatti, sempre superiore al 95% del totale e gli utenti trovano un veicolo entro 100/150 metri nel 98,8% dei casi – valori significativamente superiori alla media di mercato.

“Roma è per Dott uno dei principali mercati a livello europeo in termini di numero di cittadini che hanno deciso di affidarsi al nostro servizio e per questo ribadiamo la nostra volontà di investire ulteriormente nella Capitale introducendo un nuovo modello di monopattino che garantisca ancor più sicurezza ed affidabilità. Con 2.500 monopattini e 1.700 biciclette elettriche offriamo una delle flotte più ampie a Roma. Sono, infatti, oltre 3.2 milioni i noleggi che i nostri utenti hanno già realizzato con uno dei nostri mezzi nella Capitale. Dalle analisi e dalle ricerche effettuate, si evince che gli utenti apprezzano particolarmente l’affidabilità del nostro servizio e la nostra capacità di garantire veicoli sempre ben manutenuti e carichi laddove ne hanno realmente bisogno e a prezzi convenienti.” – dichiara Andrea Giaretta, Regional General Manager Sud Europa di Dott.

Questa scelta da parte degli utenti viene confermata anche analizzando i dati dell’ultimo Rapporto dell’Osservatorio nazionale sharing mobility: il 23% dei noleggi nella Capitale è effettuato su monopattini Dott, a fronte del 17% della flotta totale (2.500 mezzi su 14.500 totali). Questi numeri mostrano, dunque, che i mezzi Dott si muovono il 35% in più rispetto alla media, venendo scelti più frequentemente dai romani.

“Gli operatori della micromobilità in condivisione hanno investito molto su Roma, una città che ha estremamente bisogno di ogni tipo di mobilità in condivisione per disincentivare l’utilizzo del mezzo privato. Gli investimenti continuano a partire dal rinnovo della flotta con gli ultimi ritrovati tecnologici in linea con la normativa vigente, ponendo ancor più l’attenzione sulla sicurezza e la qualità del servizio. I cittadini – e i romani non fanno differenza – infatti vogliono servizi convenienti ma anche affidabili e rispettosi dell’ambiente. Sono queste le caratteristiche su cui gli operatori dovrebbero focalizzare il proprio lavoro.” – spiega Massimo Ciuffini, coordinatore dell’Osservatorio nazionale sharing mobility.

I numeri del servizio a Roma

Dott ha lanciato il servizio a Roma a maggio 2020 e da allora sono stati percorsi in città circa 8 milioni di chilometri 100% green che, qualora fossero stati percorsi a bordo di un’auto privata, corrisponderebbero ad un risparmio di quasi 1.000 tonnellate di CO2*. I mezzi sono, infatti, ricaricati con energia certificata proveniente da fonti rinnovabili e sono costituiti al 90% da materiali completamente riciclati. Monopattini ed ebike sono integrati in un’unica app: il 51% degli utenti che ha effettuato più di 3 noleggi ha usato sia biciclette che monopattini, apprezzando quindi questo aspetto multimodale.

Inoltre, più del 60% delle corse Dott viene effettuato tramite l’acquisto di un abbonamento, sintomo di quanto il servizio sia diventato un’abitudine di mobilità per i romani, non solo nel centro cittadino ma anche nelle zone limitrofe. Ad esempio, Dott è stato il primo operatore ad attivare il servizio anche ad Ostia estendendo la propria area operativa ad oltre 100 km2. Circa il 70% delle corse fatte da aprile ad oggi viene infatti effettuato fuori dal centro città. Infine, una recente indagine condotta tra gli utenti di Roma, ha mostrato che il 41% degli utilizzatori abituali dichiara di aver ridotto l’uso dell’automobile privata da quando circola con i mezzi in sharing di Dott.

* La CO2 risparmiata è calcolata in 122,3g/km come da parametro dell’Unione Europea (ultimo dato al 2019)