“Ballano anime” è il nuovo singolo di Giorgia Giacometti

Dopo il successo di “Bianco Rosso Nera”, l’artista toscana Giorgia Giacometti pubblica sui portali digitali il nuovo singolo “Ballano anime”

Dopo una calda estate tutta “Bianco Rosso Nera”, singolo presentato da Giorgia Giacometti, la cantante toscana torna a raccontarsi con il brano intitolato “Ballano Anime”. Il sesto singolo ufficiale di Giorgia vede sempre la produzione della sua etichetta Dreamoon a fianco di Ugo Bongianni, produttore e arrangiatore che ha collaborato con grandi nomi come Mina, Celentano e Tiziano Ferro ma questa volta masterizzato da Colin Leonard nello studio Sing Mastering di Atlanta. Il ritmo del brano è sofisticato, dal clima dolce e avvolgente, dove ancora stupisce il sound internazionale.

«Ballano anime parla di emozioni – afferma Giorgia – che danzano sulla nostra pelle ed emanano un’energia talmente profonda da arrivare fino ai nostri cuori. Queste sono le anime, le anime che ballano. Ti senti felice, invincibile, ma fragile allo stesso momento. Emani una luce dall’interno, capace di illuminare il mondo che ti circonda. Il brano parla di questo…perché quando non sei più solo ma diventi parte di qualcosa di più grande è come una danza e Ballano Anime».

Giorgia Giacometti, cantante e cantautrice pistoiese, classe ’96, e manager finanziaria con master in Finanza Internazionale; coltiva da sempre la passione per la musica pop con cui si alterna all’attività lavorativa. Vive parte della sua vita a Miami dove studia musica, canto e si laurea in business internazionale. A Miami scrive le sue prime canzoni in lingua italiana, inglese, e spagnola e produce i suoi primi singoli: il debutto “All’Amore” nella primavera del 2020 a cui segue “Scandal”, pubblicato a novembre dello stesso anno. Entrambi i singoli sono prodotti nel prestigioso studio House of Hits, in collaborazione con Vinny Venditto e Vincent de Leon. Giorgia Giacometti vola poi a Singapore per abbracciare un sound unico e speziato presentato con il singolo “Bandiere Bianche”, pubblicato a marzo 2021, prodotto e registrato con Zendyll Records, in collaborazione con RIIDEM e Claire Chew. La sua ricerca continua e sempre con il team di Singapore nasce il suo nuovo singolo “Scossa”, un brano dalla tessitura pop e clima reggaeton dove primeggia il lato più dolce e sensibile. Il 27 maggio 2022 esce “Bianco Rosso Nera”, realizzata a fianco del produttore e arrangiatore Ugo Bongianni, in collaborazione con Dave Kutch del rinomato studio newyorkese The Mastering Palace. Sempre con Ugo Bongianni nasce il brano intitolato “Ballano Anime”, masterizzato da Colin Leonard nello studio Sing Matering di Atlanta.