Fuori “Piccoli esploratori a Roma. La guida alla tua città” a cura di 24 ORE Cultura Education e MAXXI con le illustrazioni di Giulia Nava

Edito da 24 ORE Cultura, è in libreria “Piccoli esploratori a Roma. La guida alla tua città” il nuovo activity book dedicato alla scoperta delle meraviglie della città di Roma attraverso disegni, animazioni e spazi da personalizzare. A cura di 24 ORE Cultura Education e MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, con illustrazioni di Giulia Nava, il libro accompagna i piccoli lettori, pagina dopo pagina, alla scoperta delle più celebri attrazioni romane: dalle pietre sconnesse dell’Appia Antica che percorsero le legioni in marcia alle rovine dei grandi parchi archeologici che fanno di Roma una città unica in tutto il mondo per ricchezza e magnificenza monumentale; dalle sale dei grandi musei, che coprono tutti i periodi della storia dell’arte, alle origini dell’Urbe passando attraverso le creazioni di archistar come Zaha Hadid dedicate all’arte contemporanea; dalle grandiose basiliche alle scenografiche piazze, fino alla schietta e irriverente anima popolare di Trastevere.

Ad ogni capitolo i giovani lettori potranno esplorare una tappa di questo affascinante viaggio, riccamente illustrato e completato da piccoli focus dedicati ad aneddoti, leggende, personaggi famosi e artisti che hanno fatto la storia della città. Tra le pagine del libro ampio spazio è dedicato alla creatività e all’esperienza diretta con giochi e quiz, e con l’invito a personalizzare le pagine di questa guida speciale, incollando i ricordi collezionati lungo l’itinerario: dai biglietti d’ingresso ai musei e ai parchi archeologici ai mille souvenir di tutti i tipi, forme e colori che fanno la gioia dei turisti provenienti da tutte le parti del mondo. In occasione dell’uscita del libro 24 ORE Cultura presenta al pubblico il suo nuovo logo: un segno con una parentesi graffa che rimanda alle pagine aperte di un libro e la sua evoluzione nel logo 24 ORE Cultura Kids, pensato per connotare in maniera ancora più evidente la ricca proposta rivolta ai più giovani. Con questa nuova immagine 24 ORE Cultura vuole parlare a un pubblico sempre più ampio, conservando un’identità forte e autonoma, nel segno del mondo dell’arte e del design.