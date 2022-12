Il film “Ben is Back” su Rai Movie: ecco la trama

Il film “Ben is Back” in prima serata su Rai Movie: ecco la trama del dramma familiare con Julia Roberts e Lucas Hedges

Julia Roberts e Lucas Hedges sono gli interpreti del dramma familiare diretto da Peter Hedges “Ben is Back”, in onda venerdì 9 dicembre 2022 alle 21.10 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre). Ben Burns, diciannovenne che vive in una comunità di recupero per tossicodipendenti, si presenta a casa senza preavviso alla Vigilia di Natale.

Nonostante il periodo di riabilitazione non sia ancora terminato, al ragazzo è stato concesso di passare le festività natalizie in famiglia. Ben dice di essere pulito e che è stato proprio il suo sponsor a consigliargli di tornare a casa per un giorno.

Nel giro di poche ore la madre Holly capisce che Ben non è ancora pronto per vivere al di fuori della comunità e, una serie di eventi, costringeranno la donna a lottare drammaticamente per salvare il figlio e tutta la sua famiglia.