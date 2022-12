Su Rai 3 “Brian Banks – La partita della vita”: la trama del film

In prima serata su Rai 3 “Brian Banks – La partita della vita”, per la regia Tom Shadyac: ecco la trama del film basato su una storia vera

Il giocatore di football americano Brian Banks, in libertà vigilata, è costretto a indossare un braccialetto elettronico che gli impedisce di militare nella propria squadra. Una storia drammatica raccontata dal film “Brian Banks – La partita della vita”, per la regia Tom Shadyac, in onda giovedì 8 dicembre alle 21.20 su Rai 3. Condannato a soli 17 anni per uno stupro mai commesso, l’uomo, che vive in California con la madre, fatica ora a reinserirsi nella società, a causa del peso del suo passato. La vita di Banks prende una svolta quando si avvicina al California Innocence Project, un’organizzazione no-profit che offre servizi legali pro-bono per cause come la sua. Grazie al sostegno del fondatore dell’istituzione, che prende a cuore il suo caso, l’ex promessa del football inizia così una dura battaglia legale con lo scopo di provare la sua innocenza, ripulire il suo nome e realizzare finalmente il sogno di giocare da professionista. Nel cast Aldis Hodge, Greg Kinnear, Melanie Liburd.