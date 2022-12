Su Netflix in streaming il docu-film su Harry e Meghan

La docu-serie “Harry e Meghan” uscirà su Netflix in due parti: volume I disponibile l’8 dicembre e il volume II, invece, il 15 dicembre

La coppia più chiacchierata del momento è pronta a svelare ogni dettaglio. Harry e Meghan si raccontano senza filtri in una docu-serie, in arrivo su Netflix in due parti: il volume I disponibile l’8 dicembre e il volume II, invece, il 15 dicembre.

Dettagliato e senza precedenti, come racconta la Dire (www.dire.it), il duca e la duchessa del Sussex condividono attraverso lo show una prospettiva diversa sulla loro clamorosa storia d’amore. Nel corso di sei episodi, la serie esplora il periodo clandestino dell’innamoramento e le difficoltà che li hanno portati a sentirsi costretti ad allontanarsi dai loro ruoli istituzionali a tempo pieno.

Attraverso testimonianze di amici e familiari, molti dei quali rivelano pubblicamente per la prima volta ciò che hanno osservato, e i commenti di storici che analizzano la situazione del Commonwealth britannico e i rapporti della famiglia reale con la stampa, la serie non si limita a raccontare la storia d’amore di una coppia, ma fornisce un quadro del mondo in cui viviamo e di come ci relazioniamo agli altri. Dalla regista Liz Garbus, acclamata dalla critica, candidata a due Oscar e premiata agli Emmy, ‘Harry & Meghan’ offre uno sguardo inedito su una delle coppie più discusse della storia.