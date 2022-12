Previsioni meteo 8 dicembre 2022: Immacolata con piogge al Centro

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 8 dicembre 2022: tempo ancora instabile sulle regioni centrali dove non mancheranno piogge e temporali

Condizioni meteo ancora all’insegna dell’instabilità su parte dell’Italia in questo Ponte dell’Immacolata che prende il via oggi. Avremo infatti piogge e temporali su diverse regioni del Centro e, in serata, anche su quelle settentrionali mentre al Sud il tempo risulterà più stabile. Attenzione però perché nei prossimi giorni ci attende un brusco peggioramento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del fine settimana avremo maltempo sull’Italia con piogge diffuse e temporali soprattutto al Centro-Nord. Neve solo sulle Alpi e a quote medie a causa di un rialzo delle temperature. Aria fredda potrebbe inoltre fare ingresso sul Mediterraneo portando un calo termico, abbassamento della quota neve e l’estensione del maltempo alle regioni meridionali.

Intanto per oggi, giovedì 8 dicembre 2022, al Nord Italia al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio nono sono previste variazioni di rilievo. In serata precipitazioni su Liguria e Appennino settentrionale con neve oltre i 1000-1300 metri, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse, neve in Appennino oltre i 1700 metri. Al pomeriggio ancora piogge sparse e quota neve in lieve rialzo. In serata ancora instabilità con cieli nuvolosi e piogge sparse, più asciutto in Abruzzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino locali piogge sulla Campania, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata cieli nuvolosi ovunque ma con piogge solo sulle coste tra Campania e Calabria. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .