Oakley Factory Team rilancia le scarpe Flesh e Chop Saw

Conciliando il desiderio di predire il futuro e la necessità di preservare il presente, Oakley Factory Team rilancia Flesh e Chop Saw Oakley x Brain Dead

Oakley Factory Team è un progetto sperimentale continuativo concepito da Brain Dead con la collaborazione di Oakley. La nostra nuova capsule collection attinge agli archivi del brand per reimmaginare alcuni dei nostri prodotti di culto. Conciliando il desiderio di predire il futuro e la necessità di preservare il presente, abbiamo dato vita a Flesh e Chop Saw Oakley x Brain Dead.

All’inizio degli anni 2000, il modello Flesh di Oakley è emerso dal buco nero della moda, regalandoci un assaggio del futuro. Comoda, raffinata e amorfa nella silhouette, la scarpa è stata fonte di ispirazione per i successivi decenni. Poco dopo è stato il turno di Chop Saw, dove la suola appariscente e l’elevata funzionalità contribuivano a creare una scarpa solida dalla forte personalità. Entrambe le proposte hanno avuto un ruolo decisivo nell’accendere la scintilla dell’immaginazione, ampliando gli orizzonti del binomio forma-funzionalità. I designer di Brain Dead stimano da sempre Oakley per il suo impegno nel creare capi di abbigliamento capaci di durare ben oltre il turbinio delle mode.

Il cuore pulsante di Oakley Factory Team è un gruppo di designer pionieristici con un ottimo fiuto per tutto ciò che è all’avanguardia. A bilanciare il loro approccio quadrato ci pensano i materiali più morbidi esistenti in circolazione. Oakley x Brain Dead Flesh unisce da un lato la mitica tomaia in stile calzino in pelle scamosciata e aeroprene, per una traspirabilità ottimale, dall’altro una massiccia suola ondulata che garantisce comfort e assorbimento degli urti. Oakley x Brain Dead Chop Saw è supporto allo stato puro, con un’aderenza adatta a tutti i terreni.

Brain Dead x Oakley Factory Team Chop Saw sarà disponibile dal 13 dicembre alle 10:00 PT su WEAREBRAINDEAD.COM, negli spazi di Brain Dead Studios Fairfax e Brain Dead Sunset e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Oakley Factory Team Chop Saw sarà disponibile dal 15 dicembre alle 10:00 PT su WEAREBRAINDEAD.COM, negli spazi di Brain Dead Studios Fairfax e Brain Dead Sunset, negli store Oakley, su Oakley.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Per altri aggiornamenti sul progetto Factory Team di Brain Dead e Oakley, l’appuntamento è al 2023. Per maggiori informazioni, consultare il sito Oakley.com e seguire i profili social @wearebraindead, @oakley e @factoryteamproject.