I PROJEP7A tornano con il doppio singolo “Il posto giusto”

La band bresciana PROJEP7A torna con il doppio singolo “Il posto giusto” disponibile in rotazione radio e sulle piattaforme digitali

Fuori sui digital stores Il posto giusto, il doppio singolo della band bresciana Projepta.

Il posto giusto è il loro ultimo singolo, ed è composto da due tracce che formano una sorta di lato A e lato B. La prima traccia è un pezzo oscuro e turbato che contiene una grande novità rispetto al passato del progetto PROJEP7A, ovvero le sonorità elettroniche; la seconda, Ordine delle forze, resta più vicina al loro stile precedente.

«C’era la necessità di rappresentare anche esteticamente quest’innovazione: per il nuovo sound e per l’atmosfera cupa volevamo dunque qualcosa di completamente diverso rispetto alle nostre copertine precedenti. L’inverno scorso, poi, abbiamo conosciuto Fresh Rucola ad un evento di l.ineculture, un’associazione culturale bresciana: era lì per esporre delle opere per la loro mostra e noi eravamo lì per suonare ad una delle loro serate. Da quel momento in poi siamo tutti rimasti affascinati dal suo linguaggio, trovando estremamente eloquente la sua estetica così come molto interessante il lavoro che fa con le scansioni tridimensionali. Il risultato è la conferma che Fresh Rucola si è dimostrata la persona giusta per questo lavoro, riuscendo benissimo a ricreare l’atmosfera intima e sofferta del Il posto giusto».

Lista tracce:

1. Il posto giusto

2. Ordine delle forze