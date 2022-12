Big Effe torna con la nuova canzone “Tu te ne vai”

Fuori in digitale per Guna, distribuito da Sony Music, “TU TE NE VAI”, il nuovo singolo di Big Effe, rapper classe 1996

Esce in digitale per Guna, distribuito da Sony Music, “TU TE NE VAI” (https://sme.lnk.to/TU_TE_NE_VAI), il nuovo singolo di Big Effe, rapper classe 1996 che nell’ultimo anno si è fatto notare da molti, anche per il suo singolo “O’Faccio buono” con i featuring di Clementino e Nerone.

Questo brano nasce dalla collaborazione tra Big Effe e i produttori musicali Endly, Rnla e Daniele Franzese. Un progetto di squadra che ha prodotto un brano intimo in cui molti ascoltatori si possono riconoscere. Il rap incisivo di Big Effe, infatti, scorre su una produzione musicale dall’estetica lo-fi e dalle atmosfere notturne per parlare di amore, di scelte di vita e del tempo che scorre sempre velocemente… aspetti che riguardano la vita di tutti e che il rapper ha trattato in questo pezzo tirando fuori le sue emozioni, aprendosi e svelando le sue sofferenze, mettendo così in risalto il suo lato più introspettivo.

Big Effe, nome d’arte di Fabio Sgambato, è un rapper di Napoli che fa parte della Tritolo Squad, crew capitanata da Clementino. Oltre ad aver accompagnato proprio Clementino durante il suo ultimo tour estivo, ha appena fatto una serie di live che lo hanno portato anche in Spagna, a Tenerife e Barcellona. Nei suoi brani canta in dialetto muovendosi sulla scia di una tradizione che, nella sua città, continua a dare alla luce artisti di talento.

