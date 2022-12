“Beat Hotel Paris” arriva al Teatro Trastevere

“Beat Hotel Paris. L’avventura parigina dei Beat”, per la regia di Giancarlo Gori, in scena al Teatro Trastevere dall’8 al 10 dicembre

Bambini all’angolo della strada che parlano alla fine del mondo. Così Jack Kerouac definiva gli autori della beat generation, quel gruppo di poeti, scrittori e intellettuali all’origine della controcultura statunitense che più di tutte seppe segnare un Secolo d’Occidente. Gli elementi centrali della cultura “Beat” erano: il rifiuto di norme imposte dalle regole borghesi, le innovazioni nello stile, la sperimentazione delle droghe, il libero amore, l’interesse per le religioni orientali, e il rifiuto del materialismo. In questo spettacolo viene rievocato il periodo che portò il movimento della Beat Generation sul suolo europeo. L’avventura parigina di alcuni di essi, che soggiornarono per mesi e per anni, nel malridotto albergo di Parigi. Qui, in una topaia, il Beat Hotel, vissero – andando, venendo, ubriacandosi, litigando, cucinando e facendosi di tutte le droghe: William Burrouhgs, Allen Ginsberg, e Gregory Corso, e molti altri meno conosciuti, a cui era tuttavia noto che quel luogo di Parigi era il centro del mondo dei Beat espatriati. Ginsberg e Corso, arrivarono a Parigi il 13 ottobre 1957, dopo un lungo giro tra Africa, Sud America ed Europa, furono poi raggiunti da William Burroughs. Qui Allen, praticamente in esilio dopo la pubblicazione di Urlo, compose Kaddish, il suo canto funebre per la morte della madre Naomi e altre poesie. Burroughs terminò Pasto nudo il suo romanzo più famoso, e Gregory Corso la poesia Bomb e il suo unico romanzo, The American Express. Qui nacquero i primi Cut-up, e gli esperimenti psichedelici.

LA REGIA

La regia, avvalendosi anche di video, dà risalto alle idee innovative della Beat Generation, che influenzarono la letteratura, la poesia e altre discipline, facendo un parallelo con la contemporanea cultura francese. Momenti dello spettacolo sono accompagnati da musiche suonate al sassofono.

