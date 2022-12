Saraval nuovo Ad per accelerare lo sviluppo della piattaforma Mbility

Mbility: Saraval nuovo Ad per accelerare lo sviluppo della piattaforma digitale per la mobilità di persone con difficoltà motorie e/o disabilità fisica

Mbility, la piattaforma digitale per la mobilità di persone con difficoltà motorie e/o disabilità fisica permanente o temporanea, intensifica i propri sforzi per allargare il servizio dei trasporti nei contesti urbani e l’accesso ai luoghi di studio, lavoro, cura e svago.

Dopo aver chiuso su Crowdfundme una raccolta di crowdfunding di oltre 200.000 euro, più che doppia rispetto al minimo prefissato, l’assemblea dei soci ha deciso di nominare Umberto Saraval amministratore delegato, con il compito di contribuire allo sviluppo tecnologico e commerciale dell’azienda. I soci fondatori manterranno comunque ruoli operativi in azienda nelle aree commerciali, operative e dell’it.

Dal mondo associativo al comparto business e consumer. Da Milano a nuove aree geografiche

“Mbility sta lavorando per migliorare la propria offerta di servizi per la mobilità fragile, con l’obiettivo di rispondere alle richieste di trasporto che oggi sono trascurate dal mercato, quali le prestazioni in real time – spiega Saraval -. A breve termine, l’impegno della società sarà rivolto in tre direzioni: estendere l’offerta dal mondo associativo al comparto business (enti, ospedali, società, tour operator); consolidare le partnership con i gestori di trasporto; rafforzare il legame con le istituzioni per sensibilizzarle sul tema del trasporto per le persone fragili”. Conclusa questa prima fase, Mbility si focalizzerà sul mercato consumer, creando nuovi modelli volti a soddisfare le esigenze degli utenti privati.

Obiettivi del 2023 saranno, inoltre, l’estensione del servizio in nuove aree geografiche, oltre a Milano, e lo sviluppo della piattaforma digitale con funzionalità sempre più integrate a vantaggio degli utilizzatori.

Chi è Umberto Saraval

Laureato in ingegneria elettronica, Umberto Saraval è socio di Mbility e vanta numerose esperienze nella consulenza per lo sviluppo di giovani società. Nel corso degli anni ha assunto diversi ruoli quale direttore di Comdata, società attiva nel settore bpo (business process outsorcing), contribuendo allo sviluppo della società che da una piccola realtà imprenditoriale italiana è diventata negli anni una multinazionale presente in oltre 20 Paesi.

L’advisory board

Mbility beneficia del supporto di un advisory board composto da personalità di spicco del mondo imprenditoriale e sociale, quali Daria Illy e Oscar di Montigny, oltre a Francesco Galli (presidente gruppo Sandonato), Luigi Passetto (consigliere nazionale Anglat), Alfredo Lovati (ceo di Beta80), Riccardo Zagaria (ceo Doc Generici) e Stefano Storti (Partner Jakala).

La start up innovativa a vocazione sociale che ha conquistato Daria Illy e Oscar di Montigny

Mbility S.r.l. è una start up innovativa a vocazione sociale che ha sviluppato una piattaforma digitale per la mobilità di persone con difficoltà motorie e/o disabilità fisica permanente o temporanea. Un ecosistema virtuoso che permette l’incontro tra gli utenti con disabilità (domanda) e tutte le società di trasporti speciali (offerta).

Fondata nel 2020, eroga i suoi servizi nell’area di Milano, grazie a una disponibilità dei quasi 200 mezzi dei partner attivi.

Mbility, grazie a una piattaforma digitale, consente alle aziende e alle persone con fragilità di verificare la disponibilità̀ di un mezzo attrezzato con autista, riscontrare il relativo costo, pianificare e confermare il trasporto. La piattaforma digitale fornisce agli utenti finali informazioni precise, dettagliate e reali su autisti, veicoli, viaggio, tempi e prezzi.

Per il mercato B2B, Mbility mette a disposizione una dashboard, attraverso la quale gli enti socio-assistenziali, le aziende, gli alberghi e tour operator, possono calcolare un preventivo, pianificare e aggiornare la richiesta di uno o più servizi, visualizzare i report dei viaggi effettuati.

Per il mercato B2C, Mbility ha sviluppato una user app che consente agli utenti, ai loro familiari e ai caregiver di richiedere una corsa o prenotare un servizio di trasporto per i giorni successivi. L’obiettivo futuro per questa utenza è arrivare a gestire le richieste in real time.