Previsioni meteo 7 dicembre 2022: peggioramento in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 7 dicembre 2022: tempo in prevalenza stabile sull’Italia ma nel weekend dell’Immacolata tornano maltempo e freddo

Condizioni meteo più asciutte sull’Italia, con l’alta pressione che porta maggiore stabilità atmosferica specie sulle regioni meridionali e al Nord. Anche nella giornata di oggi però un flusso di correnti umide dai quadranti sud-occidentali continuerà ad interessare il Centro, portando nuvolosità in transito ed anche delle piogge. Temperature in linea con le medie del periodo ma attenzione perché freddo e maltempo sono alle porte.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel Ponte dell’Immacolata avremo un intenso peggioramento meteo sull’Italia con piogge diffuse e temporali soprattutto al Centro-Nord. Neve solo sulle Alpi e a quote medie a causa di un rialzo delle temperature. Nel corso del weekend l’aria fredda potrebbe però fare ingresso sul Mediterraneo portando un calo termico, abbassamento della quota neve e l’espansione del maltempo alle regioni meridionali.

Intanto per oggi, mercoledì 7 dicembre 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana e ampie schiarite altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità bassa in Pianura Padana e nubi sparse alternate ad ampie schiarite altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino molta nuvolosità in transito con deboli piogge, più asciutto su Abruzzo e Basso Lazio con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio qualche pioggia in arrivo anche sul Lazio meridionale. In serata tempo più asciutto ma con molta nuvolosità presente. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse e ampie schiarite. In serata locali piogge sulle coste campane, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo e massime in lieve calo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .